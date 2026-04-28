Адвокати Юлії Тимошенко досі не мають доступу до єдиного доказу у кримінальному провадженні, – Власенко

Дарія Демяник
Дарія Демяник
Власенко переконаний, що об’єктивна експертиза доведе факт монтажу розмови
фото: скриншот з трансляції Верховної Ради

Соратник Тимошенко звинуватив НАБУ у розповсюдженні неправдивої інформації

Народний депутат від «Батьківщини» Сергій Власенко з трибуни Верховної Ради заявив, що антикорупційні органи розповсюджують неправдиву інформацію, не виконують вимоги Кримінального процесуального кодексу та ЄСПЛ, при цьому розповідають європейським партнерам, які вони успішні.

Зокрема, у своїй нещодавній заяві НАБУ звинуватили лідерку «Батьківщини» у тому, що вона нібито не ознайомлюється з матеріалами справи, хоча, як зауважив Сергій Власенко, це можна робити на основі копій матеріалів, які є у адвокатів, і необов’язково фізично приходити до офісу НАБУ.

Друге, про що заявило НАБУ, – це ігнорування засідання суду після проведених обшуків без ухвали слідчого судді. Сергій Власенко наголосив, що Юлію Тимошенко не запросили на засідання і навіть не повідомили про нього, що прямо суперечить практиці Європейського суду з прав людини.

Найбільше обурення, за словами Сергія Власенка, викликає заява НАБУ про відкритість матеріалів провадження, адже адвокати Юлії Тимошенко досі не мають доступу до єдиного доказу у кримінальному провадженні – оригіналу аудіозапису розмови.

«Невже вони так бояться цього сфальшованого запису і передачі його захисту? Де тут рівність процесу, коли слідство може робити експертизи, а захист – ні», – запитує нардеп.

Сергій Власенко переконаний, що об’єктивна експертиза доведе факт монтажу розмови, як це вже засвідчили висновки міжнародних фахівців, які раніше виявили ознаки втручання під час аналізу окремих фрагментів аудіозапису.

«Насправді ми вимагаємо дуже простих речей: дотримання закону, доступу захисту до всіх матеріалів, включаючи оригінал запису, а також незалежної міжнародної експертизи цих плівок в установі, яка має довіру», – зауважив Сергій Власенко, додавши, що експертизу на замовлення НАБУ робили працівники харківського інституту Бокаріуса, який ще за часів Януковича мав сумнівну репутацію, адже виконував замовлення влади проти Тимошенко.

Він також стверджує, що НАБУ проводило експертизу цього аудіофайлу з використанням російського програмного забезпечення за допомогою російського програмного комплексу тієї ж компанії, що обслуговує ФСБ РФ.

Теги: Юлія Тимошенко суд НАБУ Сергій Власенко слідство САП експертиза

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

