Команда Тимошенко проти судді Дубаса. Вища рада правосуддя втрутилася в конфлікт

Суддя Віталій Дубас (по центру фото) поскаржився ВРП і генпрокурору на нардепів Тимошенко

Розслідування ВРП зафіксувало з боку окремих нардепів «емоційну та негативно забарвлену критику» на адресу судді антикорупційного суду

Вища рада правосуддя звернулася до парламентського комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи після сварки окремих народних депутатів від фракції «Батьківщина» з суддею Вищого антикорупційного суду Віталієм Дубасом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рішення ВРП від 23 квітня.

У документі зазначено, що профільний комітет Верховної Ради повинен вжити заходи стосовно недопущення народними депутатами дій, які «можуть бути розцінені як втручання в діяльність суддів щодо здійснення правосуддя та нести загрозу авторитету правосуддя».

Підставою для реагування ВРП став лист судді Дубаса від 22 січня. Служитель Феміди побачив у діях народних депутатів від «Батьківщина» втручання у його суддівську діяльність. Зокрема, під час судового засідання, на якому розглядалося питання про арешт майна лідерки ВО «Батьківщина» і народної депутатки Юлії Тимошенко та її чоловіка, суддя Віталій Дубас ухвалив рішення про закритий розгляд справи.

Це не сподобалося окремим прихильникам Тимошенко, які складали її групу підтримки у суді. Найбільш емоційно вів себе нардеп Костянтин Бондарєв. Відеозаписи зафіксували, як він вигукував образи прямо в обличчя судді та детективу:

«Це – судилище! І ви – учасник злочину! У вас совість є чи немає?! Вас самих судити будуть!» – кричав депутат.

Коли суддя намагався закликати до порядку, Бондарєв переключився на детектива НАБУ, називаючи його «жуліком», «вором» та «цирковим клоуном», вимагаючи, щоб правоохоронець «пішов геть».

Суддя Дубас був змушений перенести засідання на наступний день. Окрім того, служитель Феміди звернувся до генпрокурора, вимагаючи відкриття кримінального провадження за фактом втручання в діяльність судових органів.

Разом із тим, під час проведення перевірки викладених фактів Офіс Генерального прокурора поінформував ВРП про відсутність підстав для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Зі свого боку, Вища рада правосуддя підтвердила з боку окремих нардепів, які підтримували Юлію Тимошенко, «надмірно емоційну та негативно забарвлену критику» на адресу судді Дубаса і детектива НАБУ.

«Вища рада правосуддя зазначає, що особливості професійної діяльності судді нерідко зумовлюють висловлення учасниками судових справ або вільними слухачами певних погроз на адресу суддів. Різкі фрази та/або заяви з погрозами у багатьох випадках, пов’язані з емоційним негативним сприйняттям рішень чи процесуальних дій судді та не свідчать про намір особи спричинити будь-яку реальну шкоду. Прояв таких емоцій може свідчити про неповагу до суду, що не є тотожним втручанню в діяльність судді щодо здійснення правосуддя, – зазначено у рішення ВРП.

Таким чином, Вища рада правосуддя не зафіксувала фактів тиску і втручання у діяльність судді Віталія Дубаса.

Як повідомляв «Главком», 16 січня 2026 року суддя Вищого антикорупційного суду Віталій Дубас обрав запобіжний захід лідерці фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко. Їй призначено заставу у розмірі 33,28 млн грн.

21 січня Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання детектива НАБУ про арешт майна народної депутатки і голови партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко. Під арештом опинилися автівки чоловіка підозрюваної політикиня Олександра Тимошенка: Toyota LC 200, 2018 року випуску, ГАЗ 14, 1983 року випуску, Audi A8, 2016 року випуску, а також два гаражі у Дніпрі.

Нагадаємо, що ввечері 13 січня НАБУ та прокурори САП повідомили, що задокументували протиправну діяльність керівника однієї з депутатських фракцій парламенту. Посадовець, прізвище якого правоохоронцями не називається, начебто пропонував грошову винагороду народним обранцям з інших політичних сил в обмін на їхні голоси. Йшлося про лобіювання або блокування конкретних законодавчих ініціатив під час голосувань.

Наступного дня, 14 січня стало відомо, що обшуки антикорупційних органів відбулися у партійному офісі «Батьківщини». Зокрема, на слідчих діях була присутня лідерка партії Юлія Тимошенко. Згодом їй було оголошено підозру.

За версією НАБУ, очільниця «Батьківщини» начебто ініціювала перемовини з окремими нардепами щодо «преміювання» за «потрібне» голосування. Ішлося не про разові домовленості, а про регулярну співпрацю, яка передбачала виплати наперед та була розрахована на тривалий період. Народним депутатам, які мали пристати на умови, мали надходити вказівки щодо голосування, а в окремих випадках щодо утримання або неучасті в голосуванні.

На плівках НАБУ є більше конкретики. Зокрема, людина, з голосом, схожим на голос Тимошенко, пошепки пропонує нардепу (не з фракції «Батьківщина») винагороду. Дослівно це звучало так: «Мы платим десять (імовірно, ідеться про $10 тис. на місяць – «Главком») за две сессии, платим передоплатой за две сессии». І пояснює, як потрібно відробити гроші: через застосунок Signal обранець отримуватиме перелік законопроєктів, які необхідно обов’язково підтримати, а які – «завалити».

Окремо розтлумачено правила голосування за кадрові призначення, які вносить президент або монокоаліція «Слуга народу». Отже, всі звільнення мали б голосуватися «за». А от призначення нових кадрів, як стверджує голос, подібний до голосу Тимошенко, потрібно ігнорувати.

«Мы хотим грохнуть это «большинство» (очевидно, на увазі мається монобільшість у вигляді фракції «Слуга народу» – «Главком») и поэтому мы не должны давать им никаких люфтов», – таку ціль начебто озвучила підозрювана, слова якої слідство подає у відео.