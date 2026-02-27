Головна Країна Політика
Зеленський заявив, що «із задоволенням» прийняв би ядерну зброю

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Зеленський заявив, що «із задоволенням» прийняв би ядерну зброю
Президент України Володимир Зеленський заявив, що із задоволенням прийняв би ядерну зброю, але пропозицій не надходило
Президент прокоментував заяви РФ про нібито спроби отримати озброєння від Британії та Франції

Президент України Володимир Зеленський заявив, що «із задоволенням» прийняв би ядерну зброю від Великої Британії та Франції, однак таких пропозицій Україна не отримувала. Про це пловідомляє «Главком» з посиланням на видання Sky News.

Зеленський прокоментував твердження Росії про те, що Україна нібито намагається отримати ядерну зброю від дружніх держав. «Я із задоволенням прийняв би ядерну зброю від Великої Британії та Франції, але таких пропозицій поки що не надходило», – наголосив президент. Таким чином глава держави фактично спростував заяви Москви про існування відповідних домовленостей чи переговорів.

Нагадаємо, що служба зовнішньої розвідки РФ поширила заяву, нібито західні країни, зокрема Велика Британія та Франція, сприяють Україні у створенні «брудної бомби». Російська розвідка стверджує, що передачу західних ядерних зарядів планують замаскувати під власну «українську розробку».

Це не перший подібний інформаційний вкид Кремля. Раніше російська розвідка вже поширювала неправдиву інформацію про підготовку «брудної бомби», створення Україною біологічної зброї та плани Британії влаштувати провокації на українських АЕС.

До слова, президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку кадрових рішень у дипломатичному корпусі та створення посади спецпредставника щодо Білорусі і білоруської спільноти в Європі. За його словами, Україна готує посилення окремих напрямків дипломатичної роботи в Європі та за її межами. 

Теги: Володимир Зеленський ядерна зброя Україна

