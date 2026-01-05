Головна Світ Політика
search button user button menu button

Bloomberg: Шлях Венесуели до виборів незрозумілий після усунення Мадуро

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Bloomberg: Шлях Венесуели до виборів незрозумілий після усунення Мадуро
фото: Федеріко Парра/AFP

Дональд Трамп заявив про намір США «керувати» Венесуелою

Затримання Ніколаса Мадуро спровокувало політичну кризу у керівництві Венесуели. Головним питанням залишається статус віцепрезидентки Делсі Родрігес: чи зможе вона втримати владу без призначення нових виборів, якраз коли у понеділок розпочинає роботу новий склад Національної асамблеї. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Верховний суд Венесуели офіційно визнав ситуацію «тимчасовою вимушеною відсутністю» президента. Це дозволяє Родрігес виконувати обов'язки глави держави для «адміністративної безперервності», уникаючи негайного запуску виборчого процесу, який за конституцією мав би відбутися протягом 30 днів у разі остаточного усунення лідера.

Дональд Трамп заявив про намір США «керувати» країною, хоча конкретних механізмів цього процесу не озвучено. Держсекретар Марко Рубіо вже назвав обговорення виборів на поточному етапі «передчасним».

Аналітики припускають створення «гібридної моделі» управління, де лояльні до Вашингтона представники старого режиму (чавісти) залишатимуться на посадах для забезпечення стабільності.

Експерти Teneo зазначають, що такий прагматичний підхід США може допомогти уникнути вакууму влади, проте фігура Родрігес має обмежену підтримку серед населення, що ускладнює сприйняття нового уряду всередині країни. 

Наразі розвиток подій залежить від того, чи вдасться Родрігес балансувати між підтримкою оточення Мадуро та вимогами американської адміністрації в умовах повної невизначеності майбутнього 30-мільйонної країни.

Нагадаємо, віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес виступила зі зверненням на державному телебаченні, у якому підтвердила статус Ніколаса Мадуро як єдиного законного президента країни. Це стало відповіддю на заяви Дональда Трампа про нібито складання нею присяги після захоплення Мадуро під час військової операції. 

Як відомо, США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої затримано лідера країни Ніколаса Мадуро. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social.

Дональд Трамп заявив про успішну великомасштабну операцію США проти Венесуели та її лідера Ніколаса Мадуро. За його словами, Мадуро разом із дружиною був схоплений і вивезений з країни в межах спільної операції з американськими правоохоронцями.

Теги: Дональд Трамп Марко Рубіо Венесуела США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Starlink забезпечить місяць безкоштовного інтернету для жителів Венесуели
Ілон Маск зробив подарунок жителям Венесуели
Вчора, 14:52
Трамп святкував Новий Рік у своїй приватній резиденції у Мар-а-Лаго
Трамп оголосив свою головну ціль у новому році
1 сiчня, 10:41
Американський лідер знову мав розмову з російським диктатором
Трамп провів розмову з Путіним
29 грудня, 2025, 18:03
Sky news: Переговори Зеленського та Трампа не принесли прориву
Sky news: Переговори Зеленського та Трампа не принесли прориву
29 грудня, 2025, 01:43
Трамп нещодавно повторив свою тезу про приєднання Гренландії до США
Міністр закордонних справ Данії різко відреагував на вимогу Трампа про Гренландію
24 грудня, 2025, 00:43
Трамп: Я сподіваюся, що Україна діятиме швидко, бо Росія там. І, знаєте, щоразу, коли вони займають надто жорстку позицію, Росія змінює свою думку
Трамп закликав Україну прискорити процес переговорів щодо завершення війни
18 грудня, 2025, 22:13
Зеленському пропонують прийняти мирний план США
Трамп закликав Європу тиснути на Зеленського через мирний план США
12 грудня, 2025, 09:12
Трамп може відмовитися від своїх мирних ініціатив, спрямованих на завершення війни в Україні
США можуть відступити від мирної ініціативи щодо України. Вітакер назвав причину
9 грудня, 2025, 04:34
Нетаньягу анонсував переговори з Трампом про другий етап плану щодо Гази
Нетаньягу анонсував переговори з Трампом про другий етап плану щодо Гази
8 грудня, 2025, 00:15

Політика

Трамп заявив, що Колумбією «керує хвора людина»
Трамп заявив, що Колумбією «керує хвора людина»
CNN: Трамп заявив, що США відповідають за Венесуелу
CNN: Трамп заявив, що США відповідають за Венесуелу
Bloomberg: Шлях Венесуели до виборів незрозумілий після усунення Мадуро
Bloomberg: Шлях Венесуели до виборів незрозумілий після усунення Мадуро
Reuters: Військова операція США у Венесуелі посилить територіальні претензії Китаю
Reuters: Військова операція США у Венесуелі посилить територіальні претензії Китаю
Трамп знайшов «віцекороля» Венесуели – WP
Трамп знайшов «віцекороля» Венесуели – WP
Данія закликала США поважати суверенітет Гренландії на тлі нових заяв Трампа
Данія закликала США поважати суверенітет Гренландії на тлі нових заяв Трампа

Новини

В Україні хмарно: погода на 4 січня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно: погода на 3 січня
3 сiчня, 06:01
Лінія фронту станом на 1 січня 2026. Зведення Генштабу
1 сiчня, 22:50
День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
1 сiчня, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
1 сiчня, 04:23
Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
30 грудня, 2025, 20:40

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua