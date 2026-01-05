Bloomberg: Шлях Венесуели до виборів незрозумілий після усунення Мадуро

Дональд Трамп заявив про намір США «керувати» Венесуелою

Затримання Ніколаса Мадуро спровокувало політичну кризу у керівництві Венесуели. Головним питанням залишається статус віцепрезидентки Делсі Родрігес: чи зможе вона втримати владу без призначення нових виборів, якраз коли у понеділок розпочинає роботу новий склад Національної асамблеї. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Верховний суд Венесуели офіційно визнав ситуацію «тимчасовою вимушеною відсутністю» президента. Це дозволяє Родрігес виконувати обов'язки глави держави для «адміністративної безперервності», уникаючи негайного запуску виборчого процесу, який за конституцією мав би відбутися протягом 30 днів у разі остаточного усунення лідера.

Дональд Трамп заявив про намір США «керувати» країною, хоча конкретних механізмів цього процесу не озвучено. Держсекретар Марко Рубіо вже назвав обговорення виборів на поточному етапі «передчасним».

Аналітики припускають створення «гібридної моделі» управління, де лояльні до Вашингтона представники старого режиму (чавісти) залишатимуться на посадах для забезпечення стабільності.

Експерти Teneo зазначають, що такий прагматичний підхід США може допомогти уникнути вакууму влади, проте фігура Родрігес має обмежену підтримку серед населення, що ускладнює сприйняття нового уряду всередині країни.

Наразі розвиток подій залежить від того, чи вдасться Родрігес балансувати між підтримкою оточення Мадуро та вимогами американської адміністрації в умовах повної невизначеності майбутнього 30-мільйонної країни.

Нагадаємо, віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес виступила зі зверненням на державному телебаченні, у якому підтвердила статус Ніколаса Мадуро як єдиного законного президента країни. Це стало відповіддю на заяви Дональда Трампа про нібито складання нею присяги після захоплення Мадуро під час військової операції.

Як відомо, США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої затримано лідера країни Ніколаса Мадуро. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social.

Дональд Трамп заявив про успішну великомасштабну операцію США проти Венесуели та її лідера Ніколаса Мадуро. За його словами, Мадуро разом із дружиною був схоплений і вивезений з країни в межах спільної операції з американськими правоохоронцями.