Україна призначить спецпосланника з питань Білорусі

Єгор Голівець
Єгор Голівець
Україна призначить спецпосланника з питань Білорусі
Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни в дипломатичному корпусі та заявив про потребу активнішої політики

Президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку кадрових рішень у дипломатичному корпусі та створення посади спецпредставника щодо Білорусі і білоруської спільноти в Європі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

«Також МЗС готує кандидатури для призначення спецпредставника щодо Білорусі та білоруської спільноти в Європі», – сказав Зеленський.

За його словами, Україна готує посилення окремих напрямків дипломатичної роботи в Європі та за її межами. Президент повідомив, що провів розмови з дипломатичною командою та зустрівся з Павлом Клімкіним. «Будуть кадрові зміни в дипломатичному корпусі», – заявив він.

Глава держави наголосив, що українські інтереси мають бути представлені на офіційному рівні, зокрема в країнах, які перебувають під російським впливом або не мають повної свободи. «Потрібна більш активна політика», – підкреслив президент.

У зверненні Зеленський також повідомив про підготовку планів щодо відновлення та захисту енергетичної інфраструктури після російських атак, а також про проведення індексації пенсій. «Відбудеться в Україні чергова щорічна індексація пенсій більше, ніж для 10 мільйонів наших людей», – зазначив він. За словами президента, пенсії зростуть більш ніж на 12%, а індексація має відбутися вже в березні.

Нагадаємо, що глава держави Володимир Зеленський провів нараду з очільницею уряду України Юлією Свириденко. Влада вже готує графік затвердження стратегії на зиму 2026/27, базуючись на досвіді найефективніших громад цього року.

До слова, колишній прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак виконуватиме неоплачувану роль радника у складі Міжнародної консультативної ради з економічного відновлення України при президентові Володимиру Зеленському. Очікується, що рада сформує групу експертів, які консультуватимуть як президента Зеленського, так і його економічну радницю, колишню віце-прем’єр-міністерку Канади Христю Фріланд.

Теги: Володимир Зеленський Білорусь дипломатія

