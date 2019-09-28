Клімкін про відставку Волкера: це перша не політична, а саме реальна втрата



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Спеціальний представник Держдепу США в Україні Курт Волкер і колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін Фото з Фейсбук Павла Клімкіна

Дуже шкода. Це тільки початок – Клімкін

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав відставку спеціального представника Держдепу США в Україні Курта Волкера першою не політичною, а саме реальною втратою.

Про це Павло Клімкін написав у Фейсбуці.

«Курт Волкер– це перша не політична, а саме реальна втрата. Ми йому були небайдужі-це дуже рідко трапляється в політиці. Дуже дякую, Курте. Дуже шкода. Це тільки початок», – написав він.

Нагадаємо, спеціальний представник Держдепартаменту США в Україні Курт Волкер подав у відставку.

П’ятий президент України, лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко назвав відставку спеціального представника США по Україні Курта Волкера тривожною новиною з Вашингтона.