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    Політика

    Клімкін про відставку Волкера: це перша не політична, а саме реальна втрата

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    <p>Спеціальний представник Держдепу США в Україні Курт Волкер і колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін</p> - Клімкін про відставку Волкера: це перша не політична, а саме реальна втрата

    Спеціальний представник Держдепу США в Україні Курт Волкер і колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін

    Фото з Фейсбук Павла Клімкіна

    Дуже шкода. Це тільки початок – Клімкін

    Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав відставку спеціального представника Держдепу США в Україні Курта Волкера першою не політичною, а саме реальною втратою.

    Про це Павло Клімкін написав у Фейсбуці.

    «Курт Волкер– це перша не політична, а саме реальна втрата. Ми йому були небайдужі-це дуже рідко трапляється в політиці. Дуже дякую, Курте. Дуже шкода. Це тільки початок», – написав він.

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    Нагадаємо, спеціальний представник Держдепартаменту США в Україні Курт Волкер подав у відставку.

    П’ятий президент України, лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко назвав відставку спеціального представника США по Україні Курта Волкера тривожною новиною з Вашингтона.

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