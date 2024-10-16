Україна вимагає включити РФ до чорного списку FATF: Politico пояснило наслідки для Путіна

Включення Росії до чорного списку ще з 2022 року домагається Україна

Наприкінці жовтня Міжнародна група боротьби з відмиванням грошей (FATF) розгляне включення Росії до чорного списку. Про це пише видання Politico з посиланням на порядок денний. Внесення Росії до чорного списку вимагає Україна. Вона звинувачує Росію у використанні Telegram та криптовалют для фінансування тероризму та відмивання грошей, отриманих від продажу товарів, вкрадених в Україні.

FATF у 2023 році призупинила членство Росії, але відмовилася включити її до чорного чи сірого списку. За даними Politico, організація розгляне таку можливість 22 жовтня.

До чорного списку входять країни «з серйозними стратегічними недоліками» у боротьбі з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. У чорному списку – Іран, М'янма та Північна Корея.

До цього FATF не включила Росію до сірого списку. FATF «з заклопотаністю вказала» на ризики для міжнародної фінансової системи через зростаючий фінансовий зв'язок Росії з країнами з чорного списку організації, але включати Росію до цього списку не стала. У лютому 2023 року FATF призупинила членство Росії.

У чорному списку виявляються країни «з серйозними стратегічними недоліками» у боротьбі з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, їм надається високий рівень ризику. Сірий список FATF – перелік юрисдикцій зі слабкими режимами боротьби з відмиванням, але ці країни активно співпрацюють з FATF для усунення недоліків.

Включення до чорного списку FATF загрожує Путіну і Росії великими труднощами для доступу до світової фінансової системи, банкам доведеться посилити перевірки всіх транзакцій, пов'язаних з країною-агресоркою.

До слова, прохання Києва щодо подальшої фінансової підтримки на військові потреби буде розглянуте на саміті ЄС 17 жовтня. Канцлер Німеччини Олаф Шольц планує звернутися до партнерів у Європейському Союзі із проханням збільшити фінансову підтримку України для військових потреб.