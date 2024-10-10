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Словацький прем'єр Фіцо назвав журналістів «кровожерливими виродками»

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Словацький прем'єр Фіцо назвав журналістів «кровожерливими виродками»
Роберт Фіцо образив журналістів своїми висловлюваннями
фото з відкритих джерел

Фіцо закликав Європу та світ вводити санкції проти журналістів, які не виправляють помилки у своїх публікаціях 

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який вирізняється своєю проросійською позицією, назвав журналістів великих ЗМІ «кровожерливими виродками». Про це пише Politico.

Фіцо пригрозив запровадженням нових обмежень, включно зі створенням національного органу для контролю за ЗМІ, що, на думку критиків, фактично дорівнює державній цензурі.

Прем'єр роздратувався під час прес-конференції після того, як журналіст поставив питання про напруженість у його трипартійній правлячій коаліції. Президент Словаччини Петер Пеллегріні, який представляє коаліційного партнера компанію Hlas, на вихідних критикував уряд.

«З першого дня парламентських результатів 30 вересня 2023 року ви не залишали нас у спокої ні на хвилину. Ви напали на нас, як кровожерливі виродки» , – сказав Фіцо.

Він виділив великі незалежні словацькі щоденні словацькі газети Denník N і Sme, а також портал Aktuality, які критикували його уряд і з якими він припинив будь-яке спілкування. Фіцо продовжив:

«Чи читаєте ви свої статті після того, як написали їх? Не думаю, що читаєте... Це чиста ненависть. Ви одержимі дияволом».

Він також звинуватив журналістів у травневому нападі, під час якого стрілець чотири рази вистрілив йому в живіт.

«Ви хочете тільки шкоди, шкоди, шкоди і шкоди, і саме тому атмосфера в суспільстві така, яка вона є», – сказав Фіцо.

Далі він перерахував різні заходи, яких його уряд може вжити проти ЗМІ, які, за його словами, «роблять усе, що хочуть, не несучи абсолютно ніякої відповідальності».

«Настав час, коли ми повинні будемо реагувати на подібні речі», – сказав Фіцо, додавши, що «медіа-хаос», який охопив Словаччину, «не існує в жодній іншій країні ЄС».

Прем'єр-міністр заявив, що підтримує створення національного органу зі ЗМІ та санкції для журналістів, які не виправляють помилки у своїх матеріалах. Він вважає, що всі журналісти мають проходити курси перекваліфікації, як «адвокати і нотаріуси».

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що відвідає Москву на 80-річчя закінчення Другої світової війни та виступив проти членства України в НАТО. 

До слова, Фіцо висловився про передачу Україні далекобійних ракет. Політик заявив, що деякі члени Європарламенту «з легкістю весняного вітерця» говорять про передачу Україні ракет таким чином «заохочуючи війну продовжуватися». 

Нагадаємо, словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо заявив, що до Словаччини продовжує надходити газ та нафта з РФ транзитом через Україну. Однак у 2025 році можуть розпочатися проблеми. 

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Теги: нафта міністр санкції президент журналіст

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