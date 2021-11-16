Коли Росія може напасти на Україну? Арестович назвав конкретну дату

Радник голови Офісу Президента вважає малоімовірним вторгнення російських військ у найближчі тижні

Росія може здійснити повномасштабну військову агресію проти України у період Різдвяних та новорічних свят. Таке припущення під час ефіру шоу «Свобода слова на ICTV» зробив радник голови Офісу Президента з питань стратегічних комунікацій у сфері нацбезпеки та оборони Олексій Арестович.

«Лише двое «воріт» є, коли ця операція може бути вдалою – це різдвяні свята, коли не те щоб керівництво західних країн не збиралося, але суспільство не буде реагувати західних країн відповідно. Ну і другий варіант – коли Китай почне військову операцію проти Тайваню», – вважає Арестович.

Радник голови Офісу Президента додав, що військово-політичне керівництво України наразі має дев’ять сценаріїв оборони країни. Який з них використовуватиметься при відбиття імовірного нападу Росії залежить від того, як саме відбуватиметься вторгнення. Також він попередив, що у найближчі два-три тижні Росія приділить значну увагу підсиленню інформаційно-психологічного впливу на суспільство України та західних країн, метою якого буде приховання реального часового проміжку на який РФ планує вторгнення.

«Вони крутять каруселі на наших кордонах. Це – частина дезінформування. Здійснюється величезна операція з дезінформації, яка має приховати справжню мету цих заходів», – підсумував Олексій Арестович, додавши, що вертикаль президентської влади в Україні розуміє усі можливі загрози та готується.

Нагадаємо, нещодавно Арестович тайож порівняв поточну ситуацію з тією, яка складалася у час, коли готувалися захоплювати Крим.

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