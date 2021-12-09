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    Зеленський розказав, про що говорив із Байденом

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    Стали відомі основні теми розмови двох лідерів - Зеленський розказав, про що говорив із Байденом
    Стали відомі основні теми розмови двох лідерів
    фото: Володимир Зеленський / Тwitter

    Очільники України та США спілкувалися півтори години

    Президенти України та США обговорили результати розмови Джо Байдена з Володимиром Путіним, формати врегулювання конфлікту на сході України та українські реформи. Про це Володимир Зеленський написав у Тwitter.

    «Завершив півторагодинну розмову з Президентом США Джо Байденом. Президент США ознайомив мене зі змістом його перемовин із Володимиром Путіним. Також обговорили можливі формати врегулювання конфлікту на Донбасі. Торкнулися перебігу внутрішніх реформ в Україні», – зазначив глава держави.

    Нагадаємо, у четвер, 9 грудня, президенти Сполучених Штатів і України Джо Байден і Володимир Зеленський провели розмову.

    Згодом голова Офісу президента розповів про підсумки розмови Зеленського з Байденом.

    Як відомо, президент США Джозеф Байден провів 7 грудня відеодзвінок з президентом Росії Володимиром Путіним. В ході переговорів американський лідер пригрозив рішучими економічними та іншими заходами в разі вторгнення в Україну.

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    Теги: США Джозеф Байден Володимир Зеленський президент
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    Зеленський розказав, про що говорив із Байденом