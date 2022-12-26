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Коли Україна проведе саміт щодо формули миру: Кулеба озвучив терміни

glavcom.ua
Коли Україна проведе саміт щодо формули миру: Кулеба озвучив терміни
Україна зробить все можливе, аби перемогти у війні в 2023 році
фото з відкритих джерел

Кулеба сказав, що уряд України хотів би провести мирний саміт до кінця лютого

Уряд України прагне до кінця лютого 2023 року провести раніше анонсований саміт щодо запропонованої Києвом «формули миру», в ролі посередника розглядається генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш. Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив в інтерв’ю AP.

Він зокрема заявив, що Україна зробить все можливе, аби перемогти у війні в 2023 році, додавши, що дипломатія завжди відіграє важливу роль: «Кожна війна закінчується дипломатичним шляхом. Кожна війна закінчується як результат дій на полі бою і за столом переговорів».

Кулеба сказав, що уряд України хотів би провести мирний саміт до кінця лютого.

«Організація Об'єднаних Націй могла б бути найкращим місцем для проведення цього саміту, тому що йдеться не про те, щоб зробити послугу певній країні. Йдеться про те, щоб залучити до ініціативи всіх», – пояснив він.

Відповідаючи на запитання про те, чи запросять на саміт Росію, глава МЗС сказав, що спочатку вона повинна бути притягнута до відповідальності за воєнні злочини, наприклад у міжнародному суді.

«Тільки таким чином їх можна запросити до цієї ініціативи», – додав він.

Кулеба пояснив, що Україна була б рада активній участі генсека ООН Антоніу Гутерреша в саміті миру, оскільки «він зарекомендував себе як ефективний посередник і ефективний переговірник, а головне – як людина принципова і чесна».

Глава зовнішньополітичного відомства водночас наголосив на неготовності РФ до переговорів: «Вони регулярно говорять, що готові до переговорів, що не відповідає дійсності, тому що все, що вони роблять на полі бою, доводить протилежне».

Нагадаємо, у зверненні до учасників саміту G20 президент України Володимир Зеленський озвучив українську формулу миру.

Раніше повідомлялось, що Сполучені Штати Америки та інші країни «Великої сімки» підтримують мирний план президента України Володимира Зеленського.

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Теги: росія саміт Україна Дмитро Кулеба

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