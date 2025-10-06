Головна Країна Політика
Коли завершиться війна? Кім зробив несподіваний прогноз

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Коли завершиться війна? Кім зробив несподіваний прогноз
Віталій Кім озвучив свій особистий часовий діапазон, у якому може настати завершення збройної агресії
колаж: glavcom.ua

Голова Миколаївської ОВА: «Можна просто припинити стрілянину і нічого не підписувати…»

Війна між Україною та Росією закінчиться дипломатичним шляхом в діапазоні від двох місяців до року. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в інтерв’ю «Главкому».

Кім наголосив, що будь-яка війна неминуче завершується підписанням документа – миром чи капітуляцією. «У будь-якому разі підписують якийсь папірець, і тому я можу бути на 100% впевненим, що війна закінчиться дипломатичним шляхом і хтось щось підпише. Хоча можна просто припинити стрілянину і нічого не підписувати, всі хочуть якогось документа, в якому будуть прописані умови завершення війни. Тому завершення війни дипломатичним шляхом цілком можливо», – зазначив голова ОВА.

Віталій Кім також озвучив свій особистий часовий діапазон, у якому, на його думку, може настати завершення збройної агресії. «Мій особистий прогноз – це станеться в діапазоні від двох місяців до року».

Нагадаємо, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім надихав країну оптимізмом на початку повномасштабної агресії. З часом харизматичний та гострий на язик Кім зник з медіа. Він давно майже не помітний за межами регіону. Подейкували, що таке його затворництво на Миколаївщині пов’язано з тим, що Банкова доволі ревно поставилася до сходження його «зірки» та рейтингових перспектив.

На всеукраїнському рівні Кім нещодавно нагадав про себе в компанії інших голів ОВА та мерів. У середині вересня на форумі у Харкові була створена Асоціація прифронтових міст та громад. Нова структура об'єднала понад сто громад з прифронтових регіонів, які розраховують, що їхній голос таким чином стане гучнішим. Керівником Асоціації став мер Харкова Ігор Терехов, а Кім є одним з її найпомітніших «фронтменів».

війна Миколаїв Віталій Кім

