Зеленський порівняв вторгнення дронів у Польщу з окупацією Криму

Зеленський порівняв вторгнення дронів у Польщу з окупацією Криму
Зеленський зустрівся з президентом Фінляндії
фото: Офіс президента

Зеленський: Найстрашніше, що ця атака схожа на Крим, психологічно

Атака російських дронів на Польщу має психологічну подібність до відправки «зелених чоловічків» у Крим. Про це президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу з президентом Фінляндії Александром Стуббом, передає «Главком» з посиланням на «РБК-Україна».

Глава України підкреслив, що за допомогою своєї атаки на Польщу росіяни хотіли побачити, на що готові країни НАТО політично і фізично.

«Найстрашніше, що ця атака схожа на Крим, психологічно. Зараз технологічна війна, не потрібні якісь зелені люди в зеленій формі, «чоловічки». Сьогодні інша війна. Сьогодні ту саму роль на території Польщі виконали безпілотники російського виробництва», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, після вчорашнього цілеспрямованого вторгнення 19 російських дронів на територію Євросоюзу 19-й пакет санкцій стане найкращою відповіддю на дії Росії. Наразі триває наповнення цього пакету. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

Зауважимо, під час масованої атаки на Україну у ніч проти 10 вересня кілька ударних безпілотників залетіли на територію Польщі, через що польським військам довелося їх збивати. За даними премʼєра Польщі, на територію країни залетіло 19 БпЛА, чотири з яких вдалося збити.

Міноборони РФ заявило, що нібито не планувало атакувати об'єкти на території Польщі. Водночас український президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова допомогти Польщі розбудувати належну систему оповіщення та захисту від російських дронів.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський провів переговори з українським колегою Андрієм Сибігою, під час яких вони обговорили можливість залучення авіації та ППО країн НАТО до перехоплення російських дронів над територією України.

До слова, Інститут вивчення війни стверджує, що масове порушення польського повітряного простору російськими дронами було свідомою та навмисною дією Москви. Росія могла готуватися до нападу протягом місяців.

Теги: Польща війна Володимир Зеленський

