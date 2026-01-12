Головна Країна Політика
Президент призначив заступника голови СБУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Президент призначив заступника голови СБУ
Рудницький тепер має посаду в СБУ
фото: Іван Рудницький/Facebook

Рудницького звільнено з посади голови Волинської ОДА

Президент Володимир Зеленський звільнив Івана Рудницького з посади голови Волинської обласної державної адміністрації та призначив його на нову посаду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на укази №46-43/2026.

«Призначити Рудницького Івана Львовича заступником голови Служби безпеки України», – йдеться в указі.

Президент призначив заступника голови СБУ фото 1
Президент призначив заступника голови СБУ фото 2

Що відомо про Рудницького?

Іван Рудницький народився 14 січня 1978 року у місті Дрогобич Львівської області. Має звання полковника і з липня 2019 року був начальником управління СБУ Закарпатської області. У 2008 році, працюючи у Львівському УСБУ, отримав від Кабміну грамоту за боротьбу з контрабандою.

У 2014-2015 роках був заступником очільника закарпатського УСБУ. Також обіймав посаду начальника Головного відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю. У 2015-2018 роках займав аналогічну посаду на Львівщині. У листопаді 2024 року був призначеним керівником Волинської обласних державних адміністрацій. 

Як відомо, 5 січня очільник СБУ Василь Малюк подав у відставку. Він повідомив, що залишиться в системі СБУ «реалізовувати асиметричні спецоперації світового рівня, які й надалі будуть завдавати ворогу максимальної шкоди». Президент України Володимир Зеленський після відставки Василя Малюка призначив Євгена Хмару виконувачем обов’язки голови Служби безпеки України.

До слова, президент України Володимир Зеленський підписав указ №18/2026, який встановлює структуру керівництва Служби безпеки України.

