Порятунок енергетики. Президент зустрівся з главою МЗС Норвегії

Норвегія виділила $400 млн для України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Норвегії Еспеном Бартом Ейде. Одна з ключових тем обговорення – енергетична ситуація в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Зеленський поінформував голову МЗС Норвегії про щоденні російські обстріли цивільної інфраструктури, особливо об’єктів енергетики.

«Ми вдячні Норвегії та народу вашої країни за таку велику підтримку протягом цього року. Сім мільярдів лише на військову підтримку, а також інші проєкти. Ми дуже вдячні за вашу підтримку після наших справді великих викликів з енергетикою. Дякуємо за ваш енергетичний пакет. І ми вдячні за сьогоднішнє рішення. Міністр повідомив мені про важливе рішення – $400 млн», – сказав Зеленський.

Особливу увагу під час зустрічі президент та міністр приділили дипломатичній роботі для досягнення достойного миру. Глава держави відзначив важливість схвалення Паризької декларації та назвав це сильним політичним сигналом з боку партнерів щодо надання надійних гарантій безпеки Україні.

Також Зеленський і міністр закордонних справ обговорили участь Норвегії в ініціативі Purl, що дає змогу купувати ракети для ППО, зокрема для систем Nasams, і важливість її подальшого розвитку. Крім того, ішлося про перспективи спільного виробництва зброї та інші проєкти в галузі військової співпраці.

Як повідомлялося, Норвегія виділяє Україні $400 млн. Половина коштів піде на енергетичний сектор, інша половина – на підтримку бюджету.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде прибув до Києва. Свій візит він розпочав із вшанування пам'яті полеглих воїнів, які віддали своє життя, захищаючи Україну.