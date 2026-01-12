Призначено нових голів Волинської та Тернопільської ОДА
Пастуха призначено головою Тернопільської обласної державної адміністрації
Президент України Володимир Зеленський підписав низку кадрових указів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на укази №44-45/2026.
Тимчасове виконання обовʼязків голови Волинської обласної державної адміністрації покладено на Романюка Романа Вʼячеславовича.
Також Пастуха Тараса Тимофійовича призначено головою Тернопільської обласної державної адміністрації.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський звільнив Івана Рудницького з посади голови Волинської обласної державної адміністрації та призначив його заступником Голови Служби безпеки України.
Раніше президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення нових керівників облдержадміністрацій у чотирьох областях. Згідно з документами, Чернівецьку область очолить Руслан Осипенко, Полтавщину – Віталій Дяківнич, Дніпропетровщину – Олександр Ганжа, Вінниччину – Наталія Заболотна.
