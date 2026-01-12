Головна Країна Політика
Призначено нових голів Волинської та Тернопільської ОДА

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Призначено нових голів Волинської та Тернопільської ОДА
Президент підписав низку указів
фото: Офіс президента (ілюстративне)

Пастуха призначено головою Тернопільської обласної державної адміністрації

Президент України Володимир Зеленський підписав низку кадрових указів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на укази №44-45/2026.

Тимчасове виконання обовʼязків голови Волинської обласної державної адміністрації покладено на Романюка Романа Вʼячеславовича.

Призначено нових голів Волинської та Тернопільської ОДА фото 1

Також Пастуха Тараса Тимофійовича призначено головою Тернопільської обласної державної адміністрації.

Призначено нових голів Волинської та Тернопільської ОДА фото 2

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський звільнив Івана Рудницького з посади голови Волинської обласної державної адміністрації та призначив його заступником Голови Служби безпеки України.

Раніше президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення нових керівників облдержадміністрацій у чотирьох областях. Згідно з документами, Чернівецьку область очолить Руслан Осипенко, Полтавщину – Віталій Дяківнич, Дніпропетровщину – Олександр Ганжа, Вінниччину – Наталія Заболотна.

Теги: кадрові зміни Волинська область Володимир Зеленський Тернопільщина

