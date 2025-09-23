Трамп заявив, що Україна може відвоювати не тільки свої території, а й піти далі

Трамп зазначив, що зараз настав сприятливий час для України, оскільки у Путіна серйозні економічні проблеми

Дональд Трамп назвав Росію «паперовим тигром», оскільки, справжня військова сила змогла б завершити таку війну за тиждень

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна здатна відновити свою повну територіальну цілісність за підтримки Європейського Союзу, а потім, можливо, «піти ще далі». Своїми думками він поділився в соціальній мережі Truth Social, передає «Главком».

Трамп стверджує, що, проаналізувавши військову та економічну ситуацію в обох країнах, він дійшов висновку, що Україна має потенціал для боротьби та повернення всіх своїх початкових територій. Він підкреслив, що для цього необхідні «час, терпіння і фінансова підтримка» з боку Європи та НАТО.

Американський лідер назвав Росію «паперовим тигром», оскільки, за його словами, справжня військова сила змогла б завершити таку війну за тиждень, тоді як РФ воює вже три з половиною роки. Трамп вважає, що економічні труднощі в Росії, зокрема нестача бензину та інші проблеми, спричинені витратами на війну, можуть сприяти перемозі України. Він зазначив, що український народ демонструє великий дух і стає тільки сильнішим.

«Коли люди, які живуть у Москві та всіх великих містах, селищах і районах по всій РФ, дізнаються, що насправді відбувається у війні, що майже неможливо отримати бензин через довгі черги, і про всі інші речі, які відбуваються в економіці, де більша частина грошей витрачається на війну в Україні, яка має великий дух і стає тільки сильнішою, тоді Україна зможе повернути свою країну в її первісному вигляді, а може, навіть піти ще далі», – написав Трамп.

Трамп додав, що зараз настав сприятливий час для України, оскільки у Володимира Путіна серйозні економічні проблеми. Він також пообіцяв, що США продовжать постачати зброю країнам НАТО, щоб вони могли використовувати її на власний розсуд.

Нагадаємо, 23 вересня у Нью-Йорку відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом.

На зустрічі Зеленський розповів, що українські захисники звільнили 360 кв. км за останні кілька тижнів: «Наші солдати за останній день зайняли 360 кв. км і оточили 1 тис. солдатів, звичайно, ми хочемо обмінятися, але в будь-якому випадку нам потрібні наші солдати».

Зокрема, Трамп наголосив, що країни НАТО повинні збивати російські літаки, які порушують повітряний простір членів Альянсу. Він додав, що війна РФ проти України «схоже ще довго не закінчиться».

Також американський лідер підкреслив, що російська економіка наразі в поганому стані. «Чесно кажучи, Україна робить дуже хорошу роботу, коли зупиняє цю дуже велику армію», – сказав він.

До речі, президент України Володимир Зеленський позитивно оцінив зустріч із американським лідером Дональдом Трампом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

«Дуже хороша зустріч сьогодні була... Вона була, напевно, найбільш наповнена», – розповів президент про свої перші враження після зустрічі з Трампом на полях Генасамблеї ООН.