Вибухи в Росії: що відомо про хімічне підприємство «Казаньоргсинтез»

У соціальних мережах з'явилися повідомлення про пожежу на одному з найбільших виробників полімерів та хімічної продукції в Росії.

У ніч на 9 листопада в російському місті Казань було неспокійно. Як повідомляють користувачі в соціальних мережах, у місті спостерігалося інтенсивне горіння факела на території великого хімічного підприємства «Казаньоргсинтез». Про це повідомляє «Главком».

«Казаньоргсинтез» є однією з найбільших хімічних компаній та однойменним виробничим комплексом у Росії.

Підприємство випускає понад 170 найменувань хімічної продукції, зокрема: етилен, поліетилен, полікарбонат, фенол, ацетон, етиленгліколь та інші продукти органічного синтезу. Загальний обсяг виробництва перевищує 1 млн тонн на рік. Найбільшу частку у виручці (близько 70%) займають полімери та сополімери етилену, а також полікарбонати (16%).

За повідомленнями, горіння факела було настільки інтенсивним, що привернуло увагу місцевих мешканців. Наразі офіційна інформація про причини інциденту, можливі пошкодження чи вплив на виробничий процес від керівництва підприємства або місцевої влади не надходила.

Як відомо, у ніч на 9 листопада над російським Воронежем прогриміли вибухи, після чого в одному з районів міста розпочалися перебої з електропостачанням. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські телеграм-канали.

Місцеві жителі писали, що їх розбудили гучні вибухи приблизно о 4:30 ранку. Загалом на околиці міста було чутно щонайменше 5-6 потужних вибухів, а очевидці також повідомляли про яскраві спалахи в небі. Після вибухів мешканці почали скаржитися на те, що світло в їхніх будинках мигає, а подекуди зникло повністю.