Росія хоче створити власну «Нобелівську премії з літератури»

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Росія хоче створити власну «Нобелівську премії з літератури»
Пропагандист Захар Прилепін пропонував залучити до створення російської «Нобелівської премії з літератури» інші країни
фото: Нобелівський комітет

РФ вважає, що чинна премія «втрачає позиції»

 

У Росії хочуть створити власну «Нобелівську премію з літератури». Цю ініціативу підтримав представник Путіна та глава делегації РФ на переговорах у Стамбулі Володимир Мединський. Про це повідомляє «Главком» .

У російських пропагандистських ЗМІ повідомляється, що РФ потребує власної «Нобелівської премії з літератури», бо чинна нібито «втрачає позиції». «Значно втрачає свої позиції й змагається з Нобелівською премією миру в маргінальності», – заявив Володимир Мединський.

Пропагандистська агенція ТАСС також повідомила, що раніше російський політик, письменник, ексдепутат держдуми й пропагандист Захар Прилепін теж заявляв про те, що він створить власну «Нобелівську премію з літератури». Він пропонував залучити до цього проєкту й інші країни, зокрема, Китай, Індію, Африку та Латинську Америку.

Раніше «Главком» розповідав про те, що російський диктатор Володимир Путін зробив низку заяв про Нобелівську премію миру та війну проти України. Він заявив, що нібито Нобелівський комітет не раз присуджував премію миру тим, хто для миру нічого не робив. На питання про те, чи гідний цієї премії Трамп, Путін відповів: «це не мені вирішувати».

Також повідомлялося, що ядерні випробування Трампа можуть підірвати його шанси на Нобелівську премію миру. Ядерні випробування в США, анонсовані президентом Дональдом Трампом, можуть підірвати його шанси на здобуття Нобелівської премії миру та спровокувати непотрібну ескалацію. Доручення Трампа Пентагону розпочати випробування ядерної зброї «на рівних умовах» з Росією та Китаєм стало сигналом демонстрації військової могутності США перед важливою торговельною зустріччю з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Нагадаємо, що Лукашенко слідом за Путіним розповів, чому Трамп заслуговував на Нобелівську премію миру. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко теж висловив своє невдоволення щодо рішення Нобелівського комітету, який присудив премію миру не президенту США Дональду Трампу.

