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    Події в Україні

    На Прикарпатті розшукали хулігана, який пошкодив прапори на могилі загиблого бійця АТО

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    На Прикарпатті розшукали хулігана, який пошкодив прапори на могилі загиблого бійця АТО

    Зловмисник виявився 43-річним місцевим мешканцем

    Калуські правоохоронці встановили та розшукали зловмисника, який зірвав та зламав стяги з могили учасника АТО, похованого на міському кладовищі.

    14 вересня, під час моніторингу Інтернет-сайтів працівники Калуського відділу поліції виявили інформацію про те, що невідомий зламав два прапори жовто-блакитний і червоно-чорний на могилі загиблого воїна АТО. Про це повідомляє Діло з посиланням на сектор комунікації поліції Івано-Франківщини.

    У результаті оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили та розшукали причетного до даного злочину.

    Ним виявився 43-річний місцевий мешканець.

    У соціальних мережах оприлюднили фото та персональні дані чоловіка. Це 43-річний Калінін Сергій Олександрович, який проживає у Калуші. Чоловік вибачився за свої дії і нібито погодився брати участь протягом місяця у прибиранні центрального цвинтаря м.Калуша.

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    На нього правоохоронці склали адміністративний протокол за ст.173 (Дрібне хуліганство) КУпАП. Дані матеріали поліцейські скерували на розгляду суду.

    Як повідомлялося, СБУ затримала жителя Умані, який закликав вбивати євреїв.

    Нагадаємо, у Києві вандали намагалися зруйнувати скульптуру про Голодомор.

    АТО кримінал Івано-Франківщина
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