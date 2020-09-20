На Прикарпатті розшукали хулігана, який пошкодив прапори на могилі загиблого бійця АТО



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Зловмисник виявився 43-річним місцевим мешканцем

Калуські правоохоронці встановили та розшукали зловмисника, який зірвав та зламав стяги з могили учасника АТО, похованого на міському кладовищі.

14 вересня, під час моніторингу Інтернет-сайтів працівники Калуського відділу поліції виявили інформацію про те, що невідомий зламав два прапори жовто-блакитний і червоно-чорний на могилі загиблого воїна АТО. Про це повідомляє Діло з посиланням на сектор комунікації поліції Івано-Франківщини.

У результаті оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили та розшукали причетного до даного злочину.

Ним виявився 43-річний місцевий мешканець.

У соціальних мережах оприлюднили фото та персональні дані чоловіка. Це 43-річний Калінін Сергій Олександрович, який проживає у Калуші. Чоловік вибачився за свої дії і нібито погодився брати участь протягом місяця у прибиранні центрального цвинтаря м.Калуша.

На нього правоохоронці склали адміністративний протокол за ст.173 (Дрібне хуліганство) КУпАП. Дані матеріали поліцейські скерували на розгляду суду.

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