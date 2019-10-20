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    Політика

    Коломойський заявив, що має вплив на свого «найближчого товариша» Арахамію

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    Давид Арахамія та Ігор Коломойський - Коломойський заявив, що має вплив на свого «найближчого товариша» Арахамію
    Давид Арахамія та Ігор Коломойський

    За словами Коломойського, Арахамія - «хороший хлопець, до речі, дуже розумний»

    Український олігарх Ігор Коломойський назвав голову фракції «Слуга народу» Давида Арахамію своїм «найближчим товаришем», на якого він має вплив.

    Про це Коломойський заявив у коментарі журналістам у суботу в Миколаєві, повідомляє місцеве видання «НикВести».

    Раніше в інтерв'ю «Лівому берегу» Арахамія заявив, що Коломойський має вплив на 7-89 депутатів «Слуги народу», додавши, що бізнесмен не любить його, оскільки він публічно висловлює свою позицію.

    «Кого не люблю? Так це мій товариш взагалі! (Давид Арахамія, - ред.) Це найближчий наш товариш. На депутатів ні, на Арахамію точно маю (вплив - ред.)», - сказав олігарх.

    «Я не знаю, чи говорив він це, але якщо говорив, то на злодієві шапка горить. Він хороший хлопець, до речі, дуже розумний», - додав Коломойський.

    Ігор Коломойський олігархи політика партія Слуга народу Давид Арахамія
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