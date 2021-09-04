Конфлікт на сході України обговорюватиметься із Вашингтоном – віцепрем’єрка

США бачать свою ключову роль у врегулюванні конфлікту на сході України та в поверненні Криму

США долучатимуться до обговорення у ширшому форматі, ніж Нормандський

Питання конфлікту на сході України обговорюватиметься не лише у Нормандському форматі, а і зі Сполученими Штатами Америки. Про це повідомила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера», пише Укрінформ.

«Від сьогоднішнього дня всі питання, які стосуються Донбасу, будуть обговорюватися не лише виключно у Нормандському форматі, а й у ширшому форматі, який включатиме Сполучені Штати», – сказала Стефанішина.

Вона зазначила, що США бачать свою ключову роль у врегулюванні конфлікту на сході України та в поверненні Криму.

«Ми сподіваємося, що найближчі місяці відбудеться низка візитів, буде дискусія на рівні міністрів закордонних справ, радників з безпекових питань. І Сполучені Штати вже матеріалізують бачення своєї ролі у врегулюванні цього конфлікту», – додала віцепрем'єрка.

Президент Володимир Зеленський перебуває у США з робочим візитом на запрошення Джозефа Байдена. 1 вересня у Білому домі відбулася зустріч лідерів двох держав. Завершення візиту заплановано на неділю, 5 вересня.

Нагадаємо, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак розповів, чи звучали імена відомих українських олігархів під час візиту президента Володимира Зеленського до США.

Єрмак також сказав, що Президент Володимир Зеленський хоче, щоб США долучилися до переговорів у нормандському форматі. Глава держави вважає, що у цьому форматі потрібно обговорювати питання «Північного потоку – 2».

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