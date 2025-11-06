Влада країни заявила, що не знає, на чиєму боці воюють їхні громадяни

17 громадян Південної Африки, які зараз воюють проти України, нібито заманили до російської армії, під виглядом трудового контракту. Президент країни Сиріл Рамафоса оголосив про розслідування вербування південноафриканців. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Повідомляється, що чоловіки віком від 20 до 39 років, які наразі перебувають на Донбасі, воюючи на боці Росії, звернулися по допомогу. Вони надіслали листи до Південної Африки, щоб їх повернули додому. Тепер влада країни намагається вирішити це питання, щоб їм допомогти.

Проте президент ПАР заявив, що він ще не знає, на чиєму боці воюють їхні громадяни. Це також наразі розслідує влада. Відомо, що законодавство Південної Африки не дозволяє своїм громадянам брати участь у військових діях або надавати військову допомогу іншим країнам чи урядам без умови офіційного дозволу.

Раніше «Главком» повідомляв про те, Росія активно вербує молодих жінок із країн Південної Африки для роботи на заводі з виробництва ударних дронів, які використовуються для бомбардування України. Ця діяльність набула таких масштабів, що уряд Південної Африки був змушений публічно застерегти своїх громадян про небезпеку.

За даними Центру, вербування ведеться через активну рекламну кампанію особливої економічної зони «Алабуга» в Росії. В оголошеннях африканським та азійським громадянам обіцяють високі зарплати та значні кар'єрні перспективи.

Також повідомлялося, що президент США Дональд Трамп висловив свою позицію щодо участі Південно-Африканської Республіки (ПАР) у складі G20, заявивши, що країна більше не повинна бути членом цієї організації. Крім того, Трамп оголосив, що не відвідає саміт G20, який відбудеться в ПАР під головуванням цієї країни.