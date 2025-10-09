Головна Країна Суспільство
Україна використала ракети «Фламінго» для удару по базі ФСБ: що відомо

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Україна використала ракети «Фламінго» для удару по базі ФСБ: що відомо
Ракети «Фламінго» продемонстрували руйнівну потужність під час удару в Криму
фото з відкритих джерел

ЗСУ вперше застосували вітчизняні крилаті ракети «Фламінго» по базі ФСБ у північній частині тимчасово окупованого Криму

Збройні сили України вперше застосували крилаті ракети «Фламінго» для удару по базі ФСБ в тимчасово окупованому Криму, повідомляє Welt: за оцінкою фахівців, дві ракети влучили в ціль, третя впала приблизно за 100 метрів, а залишені кратери свідчать про значну руйнівну потужність боєголовок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Welt.

ЗСУ застосували три вітчизняні крилаті ракети «Фламінго» під час атаки на півночі тимчасово окупованого Криму. Об’єктом удару стала база Федеральної служби безпеки Росії. За оцінкою експерта з ракетних технологій Фабіани Гофман (Університет Осло), дві ракети досягли цілі, а одна впала приблизно за 100 метрів від неї.

«Враховуючи, що внаслідок ударів залишилися кратери діаметром до п’ятнадцяти метрів, стає зрозуміло: недостатня точність компенсується величезною потужністю», – йдеться у матеріалі Welt. Це означає, що навіть близьке доцільне влучання може завдати цілі значних пошкоджень завдяки великій енергетиці бойової частини.

Аналітики та журналісти звертають увагу, що поява на озброєнні ЗСУ таких ракет, як «Фламінго», може істотно змінити баланс загроз для Кремля. На думку експертів, наявність у здатності України далекобійних і потужних боєприпасів створює додатковий тиск на російські виробничі та енергетичні об’єкти, а також на воєнну інфраструктуру в глибині тилу.

Нагадаємо, що Украна планує виробляти близько 200 ракет «Фламінго» на місяць. Ракета повністю вітчизняна, з бойовою частиною 1 150 кілограмів та заявленою дальністю до 3 000 кілометрів. Масове виробництво суттєво посилить далекобійні можливості ЗСУ і зменшить залежність від імпорту.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував застосування нових українських далекобійних засобів, зокрема ракет «Фламінго». Він зазначив, що останні удари виконуються виключно українською зброєю, не лише дронами, і публічні повідомлення про їх використання з’являться пізніше, щоб не інформувати ворога. 

Також президент України Володимир Зеленський повідомив, що масове виробництво далекобійної ракети «Фламінго» розпочнеться у грудні-лютому. Він розповідав про успішні її випробування. 

