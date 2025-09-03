Головна Країна Політика
Зеленський допустив повторення корейського сценарію в Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Зеленський допустив повторення корейського сценарію в Україні
Президент допускає корейський сценарій для України після завершення війни з РФ
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Ідея корейського сценарію полягає у замороженні лінії фронту та створенні демілітаризованої зони

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна може повторити корейський сценарій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Le Point.

Як відомо, після Корейської війни не було укладено реального мирного договору, проте Південній Кореї вдалося розвиватися. «Це приклад того, як цінності перемогли. Розвиток Південної Кореї не можна порівняти з розвитком Північної Кореї, де спостерігається справжній економічний та цивілізаційний занепад. Я навіть не говорю про людей; я говорю про інфраструктуру, економіку та розвиток. Південна Корея зробила стрибок вперед у цивілізації, технологіях та економіці, тому що вона культивує гуманізм. Це найважливіше для держави: ви повинні зосереджуватися на людях», – пояснив президент.

Глава держави наголосив, що не виключає такого розвитку подій. «Ви питаєте мене, чи може такий сценарій статися в Україні? Я вам кажу, що все можливо», – каже він.

Президент зауважив, що Південна Корея має головного союзника: Сполучені Штати Америки, які не дозволять Північній Кореї взяти її під контроль. «Тож все відносно: південнокорейці все ще стикаються з ризиками. Їхня економіка процвітає, і вони захищені, але доки Північна Корея залишається такою, якою вона є, доки характер їхнього керівництва залишається таким самим, Південна Корея не буде повністю безпечною. І, повірте, у них є численні системи протиповітряної оборони, які гарантують їхню безпеку», – зазначив глава держави.

Зеленський вважає, що порівняння з Південною Кореєю має свої межі: населення Північної Кореї становить трохи більше 20 мільйонів, тоді як населення Росії — понад 140 мільйонів. Тому масштаби цих загроз неможливо порівняти. «Загрози з боку Росії в п’ять, шість, а то й у десять разів більші. Повне повторення південнокорейської моделі, ймовірно, не підійшло б Україні з точки зору безпеки. З іншого боку, її економічна модель є гарним прикладом», – додав президент.

Як відомо, корейським сценарієм називають підсумки війни між Північною та Південною Кореєю у період з 1950 до 1953 року. Його ідея полягає у замороженні лінії фронту та створенні демілітаризованої зони.

Нагадаємо, президент Франції Емануель Макрон заявив, що Європа готова надати Україні гарантії безпеки у день, коли буде підписано мирну угоду з Російською Федерацією. «Ми, європейці, готові надати гарантії Україні в той день, коли буде підписано мир. Це те, що було сказано у Вашингтоні. Та робота, яка була поставлена перед нами, проведена, і ми сьогодні можемо сказати: ми готові дати політичну підтримку цим домовленостям», – пояснив він.

До слова, президент України Володимир Зеленський прилетів у Париж напередодні засідання «коаліції охочих».

