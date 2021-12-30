Підсумки РНБО, «жовта» Україна та позов Януковича. 30 грудня за хвилину

РНБО на засіданні у четвер під головуванням президента застосувала санкції до деяких фізичних та юридичних осіб

РНБО на засіданні у четвер під головуванням президента застосувала санкції до деяких фізичних та юридичних осіб

«Главком» підготував дайджест найважливіших новин за 30 грудня

Підсумки останнього цього року засідання РНБО

Сьогодні пройшло передноворічне засідання Ради національної безпеки і оборони. «Главком» підготував головні тези з брифінгу секретаря РНБО:

Коли визначать перших олігархів

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов заявив, що перших олігархів внесуть до реєстру навесні.

За його словами, засідання Ради національної безпеки і оборони з приводу внесення олігархів до реєстру може пройти в кінці травня.

«20-21 травня буде (засідання, – ред.) РНБО, де перших олігархів визначать», – сказав Данілов.

Росія фізично не готова до великого вторгнення в Україну – Данілов

Секретар РНБО переконує, що на сьогоднішній день загроз для відкритої агресії з боку РФ «ми з вами не бачимо». Він також уточнив, що наразі немає підстав для запровадження надзвичайного стану.

«Ситуація контрольована. Більше того, це одна зі інформаційних атак на території нашої держави, коли нас починають чимось залякувати… Наші фахівці кажуть, що великого вторгнення РФ не може робити навіть фізично на територію нашої країни. Тому що є певні розрахунки, є період підготовки, період часу… який вони мають витратити», – резюмував Данілов.

Нові санкції РНБО

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вніс до Ради національної безпеки і оборони санкції за будівництво Кримського мосту, зокрема, проти компаній, які брали участь у його зведенні.

Таким чином, санкції запроваджено щодо шести фізичних осіб та 24 юридичних осіб, які причетні до незаконного спорудження і експлуатації залізничної частини транспортного переходу через Керченську протоку, організації пасажирського залізничного сполучення тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь з територією Російської Федерації та нанесення шкоди національній культурній спадщини на території м. Севастополь.

До санкційного списку внесено також 18 фізичних осіб, які причетні до винесення неправосудних судових рішень про відчуження майна Кримської єпархії Православної церкви України на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополь.

Санкції застосовано і до 52 фізичних осіб, які, обіймаючи керівні посади в структурі окупаційної адміністрації РФ на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополь, завдають істотної шкоди національним інтересам і безпеці Українського народу.

Санкції проти Порошенка

Данілов пояснив, що для введення санкцій проти п'ятого президента України та лідера партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка необхідно, щоб в РНБО були направлені відповідні документи, а на засіданні прийняло рішення 2/3 присутніх.

«Ми працюємо тільки з документами. Які документи будуть направлені – ми їх розглянемо, винесемо на засідання. Для того, щоб рішення було прийнято потрібно 2/3 голосів. Якщо такі документи з'являться, я думаю, що голосів буде більш ніж достатньо з цього питання», – сказав Данілов.

Кремль розкрив деталі сьогоднішніх перемовин Путіна і Байдена

Телефонна розмова 30 грудня між президентами США та РФ Джо Байденом та Володимиром Путіним відбудеться за ініціативою Росії та розпочнеться о 22:30 за київським часом. Деталі переговорів озвучив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.

«Це буде продовження обговорення, яке було розпочато по ВКЗ (відеоконференцзв'язку, 7 грудня – ред.), і плюс до цього – обговорення низки актуальних питань, пов'язаних із тими переговорами, які 10, 11, 12 (січня) відбуватимуться», – сказав Пєсков.

Він нагадав, що переговори відбудуться за ініціативою Путіна, і наголосив, що це буде телефонна розмова двох президентів, тому жодної публічної частини не передбачено.

Суд відкрив справу «Янукович проти Верховної Ради»

Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) відкрив справу за позовом експрезидента Віктора Януковича до Верховної ради. Перше засідання призначено на 16 лютого 2022 року.

Янукович просить суд встановити відсутність у Ради повноважень на прийняття актів про самоусунення президента України.

В ухвалі суду зазначено, що адресою для листування з позивачем (Януковичем, – ред.) є місто Ростов-на-Дону (Російська Федерація)

Україна тепер уся «жовта»: що це означає

Відсьогодні, 30 грудня, всі регіони України перебувають у «жовтому» рівні епіднебезпеки. У «червоних» Волинській та Запорізькій областях також запровадили «жовтий» рівень епідемічної небезпеки.

Детальніше про те, що забороняється у «жовтій» зоні карантину читайте у матеріалі.

Стефанчук назвав головні здобутки Ради у 2021 році

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук упевнений, що 2021 рік був досить успішним для парламенту. У першу чергу Стефанчук згадав закон про локалізацію, «на який очікували сотні українських підприємств».

Далі Стефанчук згадав закон про адміністративну процедуру.

Третім у списку здобутків Ради Стефанчук назвав закон про медіацію. Стефанчук у своєму звіті згадав й про деолігархізацію.

Ще голова Верховної Ради вважає, що цього року парламент приймав важливі рішення, пов’язані із боротьбою з пандемією.

Усі здобутки Ради у 2021 році, за версією Стефанчука, читайте тут.

Коли в Україні висадять мільярд дерев? Уряд схвалив нову лісову стратегію

Кабінет міністрів схвалив Державну стратегію управління лісами України до 2035 року. Президент Володимир Зеленський раніше планував збільшити площу лісів в Україні та підписав відповідний указ про старт екологічного проєкту «Зелена країна».

«Ми поставили амбітну, але досяжну мету: за 10 років збільшити площу лісів на 1 мільйон гектарів. Для цього у найближчі три роки висадимо 1 мільярд дерев», – сказав президент.

Як підрахували журналісти, мільярд дерев за три роки це:

333 333 333 дерева в рік,

27 777 777 в місяць,

926 000 на день,

38 580 в годину,

643 в хвилину,

більше 10 дерев в секунду.

Натомість Держлісагентство України визнало, що не подужає план Зеленського із висадження мільярда дерев.

Путін прямо пояснив Європі, коли пустить газ, але США ламають план Путіна глави Кремля

Президент Росії Володимир Путін на нараді про проходження осінньо-зимового опалювального сезону заявив, що постачання газу до Європи розпочнеться після ухвалення рішення про запуск газопроводу «Північний потік-2».

Таким чином диктатор без церемоній поставив Європі умову: «Как только – так сразу»

Натомість Вартість газу на торгах у Європі у четвер, 30 грудня, знизилася на 10% майже до $1081 за тисячу кубометрів після рекордного збільшення вартості майже до $2200 за тисячу кубометрів у грудні.

Таким чином, сьогодні ціни на газ в Європі впали до тритижневого мінімуму.

Експерти вказують, що на зниження ціни на газ вплинуло збільшення кількості вантажів із газом зі США до Європи, а промислові зупинки та тепла погода обмежують попит.