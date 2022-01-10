Американський дипломат: Путін одержимий Україною. Ви під дулом пістолета

Тейлор: «Росія скупчила війська біля кордонів з Україною, сподіваючись, що Україна, США і НАТО ослабнуть, злякаються»

Президент Росії Володимир Путін настільки одержимий ідеєю контролю над Україною, що піде на все задля досягнення своєї мети. Він сподівається шляхом залякування підкорити собі Україну і зламати США та НАТО. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив експосол США в Україні Вільям Тейлор.

«Ніхто з тих, кого я знаю, не може залізти в голову Путіна. Ніхто не розуміє, чим мотивується російський президент у своїх діях. Але мені зрозуміло, що Путін одержимий Україною, контролем над нею, і піде настільки далеко наскільки це можливо, щоб зрештою досягти цієї мети. Я ставлю парі, що він хотів би досягти цієї мети, не потребуючи вторгнення в Україну. Путін скупчив всі ці війська біля кордонів з Україною, сподіваючись, що Україна, США і НАТО ослабнуть, злякаються. На мою думку, пан Путін сподівається без вторгнення досягти своєї політичної мети – домінування над Україною і повернення її назад, до того, що він вважає «русским миром». Я вважаю, що Україна, НАТО і США мають твердо протистояти цьому», – наголосив дипломат.

Виконавчий віцепрезидент Інституту миру США називає вимоги Путіна «абсурдними» і вважає, що ніхто не сприймає їх серйозно.

«США і НАТО та український уряд розуміють, що ці вимоги Путіна є абсурдними. Ніхто не сприймає їх серйозно, зокрема, ідею відмови від гарантій безпеки для союзників НАТО, а також від політики відкритих дверей для України. Ми відхиляємо їх, як неприйнятні та абсурдні і вважаємо непродуктивними для початку переговорів.Я вірю, що росіяни самі розуміють неприйнятність їхніх пропозицій. Маю велику впевненість, що наш уряд відкине нерозумні і абсурдні вимоги Путіна», – зазначив Тейлор.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар Єнс Столтенберг заявив, що Організація Північноатлантичного договору (НАТО) не піде на компроміси з Російською Федерацією стосовно майбутнього членства інших країн. Крім того, Столтенберг закликав Росію до деескалації.

Напередодні Столтенберг обговорив із президентом Фінляндії Саулі Нііністе та прем'єр-міністром Швеції Магдаленою Андерссон нарощення російських сил в Україні та навколо неї Раніше Столтенберг розповів, про що говоритимуть на Раді НАТО – Росія, яка пройде 12 січня.

Нагадаємо, 9 січня українці по всьому світу проведуть глобальну акцію «Скажи Путіну Ні».