«Це нонсенс». Глава НАЗК прокоментував правки про відновлення е-декларування

Новіков вважає, що в законопроєкті щодо відновлення е-декларування є норми, що порушують логіку законодавчої роботи

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков вважає, що в законопроєкті щодо відновлення е-декларування (№9587-Д) є норми, що порушують логіку законодавчої роботи. Про це він розповів в інтерв’ю для Радіо Свобода.

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«Національне агентство абсолютно впевнене, що ми маємо працювати над зменшенням кількості осіб в реєстрі, які вчинили корупційні або пов’язані з корупційними правопорушення. Разом з тим у цьому законопроєкті є дві небезпечні норми», – зазначив голова НАЗК.

Зокрема, йдеться про правку 25 народного депутата Григорія Мамки. Вона дозволяє вважати людей, які не вказали в декларації майно вартістю до 1,3 млн грн і були притягнуті до адміністративної відповідальності, особами, які «не вчинили адміністративних правопорушень».

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«Це нонсенс! Норма 25-ї правки передбачає, що особи, які не вказали таке майно, після сплати штрафу вважаються такими, що не притягнуті до відповідальності. Це просто порушення логіки навіть законодавчої роботи!» – пояснює Олександр Новіков.

За словами глави НАЗК, другою небезпечною нормою є внесення змін до статті 59-ї, яка врегульовує порядок ведення осіб, що вчинили корупційні і пов’язані з корупцією правопорушення. Як зауважив Новіков, ця норма приховає від громадян і журналістів дані про 40 тис. осіб, які вчинили відповідні правопорушення, у тому числі 10 тис. осіб, які засуджені за кримінальні корупційні злочини.

«Національне агентство вимагатиме вето президента щодо двох відповідних пунктів. Ми сподіваємося, що президент, як і громадяни України, підтримає прагнення громадян України мати доступ до тих осіб, які вчинили кримінальні корупційні злочини», – розповідає голова НАЗК.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила новий закон про електронне декларування для депутатів і держслужбовців, яким скасувала відповідальність для тих посадовців, які не вказали в декларації майно на суму до 1,3 млн грн.

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До слова, народні депутати провалили поправку про відновлення публічної роботи реєстру декларацій НАЗК до законопроєкту №9534. Таким чином реєстр декларацій залишається закритим іще на рік, якщо президент Володимир Зеленський підпише таку редакцію.