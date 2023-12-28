Кулеба пояснив, чому союзники зволікають зі зброєю для України

Кулеба вважає, що Київ однаково отримає допомогу від США та ЄС

«У Європі не вміють воювати»

Західні партнери багато часу витратили на роздуми щодо питання допомоги Україні. Так спроможність європейських країн виробляти зброю для України і самих себе прокоментував в інтерв'ю The Kyiv Independent глава МЗС Дмитро Кулеба.

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За словами Кулеби, у Європі «не вміють воювати», а виробництво зброї там – «не найпопулярніша сфера бізнесу».

«На жаль, наші друзі витратили занадто багато часу на роздуми про те, як і коли нарощувати виробництво зброї та боєприпасів», – підсумував дипломат.

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Водночас Кулеба визнав, що протягом 2022 – 2023 років Україна отримала всі види озброєння, які були недоступні, включно з ракетами великої дальності. Також винищувачі F-16 вже перебувають у дорозі.

Дипломат зазначив, що постачання широкого спектру західного озброєння суттєво підвищило боєздатність України.

Втім, Кулеба вважає, наразі не відомо, чи зможе Захід тримати темпи забезпечення України сучасною зброєю та боєприпасами для ведення дороговартісної війни, натяків на завершення якої немає.

«Мене більше хвилюють темпи розвитку оборонно-промислового корпусу, а не надходження нових видів озброєнь», – наголосив Кулеба.

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Тим часом Росія змогла успішно поставити свою економіку на військові рейки, навіть усупереч санкціям. Так, країна-агресорка виділяє близько 35% свого бюджету на війну в Україні. Крім того, вона залучає військові ресурси в союзних державах, Білорусі, Ірані та Північній Кореї.

Хоча Європа технологічно попереду Росії, вона має проблеми зі збільшенням виробництва цих технологій. До того ж країни ЄС, США та інші країни Заходу мають багато розбіжностей у питанні нарощування озброєння. Ситуацію гальмує й протекціонізм.

На думку Кулеби, рішення полягає у тому, аби досягнути узгодженості всіх оборонних галузей ЄС, США і країн-однодумців, аби вони працювали як єдина система.

Дипломат підкреслив, що коли сьогодні на карту дебатів Заходу поставлена Україна, завтра буде стояти європейська безпека. Кулеба вважає, що треба бути наївним, аби думати, що Путін не наважиться атакувати НАТО.

Нагадаємо, керівництво Німеччини та інших європейських держав готуються до того, що Європі доведеться компенсувати Україні допомогу, яка перестане надходити зі США.

Раніше Україна і США підписали меморандум про спільне виробництво зброї та обмін технічними даними. Відповідну декларацію підписали Пентагон, Міністерство оборони України й Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України.