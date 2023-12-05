Бойовики атакували військову базу США в Сирії

Бойовики зі стрілецької зброї випустили п'ятнадцять ракет калібру 122 міліметри на військову базу США

Військову базу Сполучених Штатів Америки на Близькому Сході атакували, бойовики застосували 15 ракет. Про це повідомляє Центральне Командування Збройних сил США (Centcom) у Twitter.

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Бойовники зі стрілецької зброї випустили п'ятнадцять ракет калібру 122 міліметри на військову базу США, Rumalyn Landing Zone, у Сирії 3 грудня. За відомостями, постраждалих серед персоналу та пошкоджень техніки не зафіксовано.

«Об’єднана оперативна група виявила вихідну точку за допомогою засобів ISR та передала це місце іракським силам безпеки, які переїхали туди та дослідили його. На місці розміщувався бензовоз, пристосований для запуску до 20 ракет», – заявили в Centcom.

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Раніше повідомлялося, що військові бази США на Близькому Сході зазнали атаки дронів.

Бойовики руху «Ісламський опір в Іраку» атакували за допомогою безпілотників бази США в Сирії. Нібито зафіксовано «прямі попадання».

Зазначається, що атака була спрямована на американські військові бази, які розташовані біля нафтових полів Аль-Омар і Аль-Шададі в Сирії.

США дадуть відповідь на напади на американські військові бази на Близькому Сході у зручний для себе час.