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Палата представників направила Байдену на підпис рекордний бюджет Пентагону з коштами для України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Палата представників направила Байдену на підпис рекордний бюджет Пентагону з коштами для України
Байдену вдалося спонукати Конгрес ухвалити додаткове фінансування на потреби національної безпеки США, яке включає підтримку України
фото з відкритих джерел

$800 млн  складають кошти на підтримку України у боротьбі з широкомасштабною військовою агресією РФ

Ухвалений Палатою представників сьогодні, 14 грудня, законопроєкт про щорічні витрати на оборону з рекордною сумою $886 млрд для Пентагону,  був переданий на підпис президенту США Джо Байдену.  У документі вказується допомога для України на сотні мільйонів. Про це повідомляє The Hill.

Законопроеєкт про оборонну політику США, серед іншого, передбачає $11,5 млрд на стримування Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні та ще $800 млн на підтримку України у боротьбі з широкомасштабною військовою агресією РФ.

На голосуванні проект закону про оборонну політику підтримали 310 голосами «за». При цьому 118 виступили «проти», серед них 45 демократів і 73 республіканці.

Палата представників ухвалила закон, призупинивши дію правила необхідності більшості у дві третини голосів.

Остаточна версія закону про повноваження національної оборони (NDAA), узгоджена Палатою представників та Сенатом, подолала опір з боку консервативних консерваторів, які заперечували проти виключення з нього низки поправок, прийнятих Палатою представників улітку.

Як повідомлялося, у середу більшість членів Сенату США підтримала законопроєкт про оборонну політику на рекордну суму $886 млрд.

Нагадаємо, президент США Джо Байден і його адміністрація продовжують спонукати Конгрес дійти компромісу та ухвалити додаткове фінансування на потреби національної безпеки США, яке включає підтримку України.

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Теги: США бюджет закон президент Пентагон правила

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