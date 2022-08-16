Кулеба пояснив, чому США не визнають Росію державою-спонсором тероризму

Зеленський особисто зайнявся питанням визнання Росії державою-спонсором тероризму

Влада США поки не готова визнати Росію державою-спонсором тероризму через вплив цього рішення на відносини між країнами. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю виданню «Гордон».

«Ми вже бачимо, як починають різні країни, там, приймати рішення (визнавати Росію державою-терористом - ред.), говорять про Росію як про терориста. Але це політичні оцінки. Ми зараз працюємо, і це завдання. Американці опираються поки що. Тому що для їхньої країни це матиме дуже серйозні наслідки для відносин з Росією», – підкреслив Кулеба.

Також він зазначив, що президент України Володимир Зеленський особисто зайнявся питанням визнання Росії державою-спонсором тероризму від США і визначив його пріоритетним.

Разом з тим за словами очільника МЗС, США попереджали його про початок війни в Україні. Про «дзвіночки» війни йому дали зрозуміти в Держдепартаменті США.

За його словами, чиновник високого рангу в Держдепі порадив почати «копати траншеї».

«Ну, легендарна фраза - десь треба буде в якихось мемуарах використовувати. Ми були з Андрієм (Єрмаком, головою ОП - ред.) на одній зустрічі в Держдепі, але не з державним секретарем: його тоді не було в цей день у Вашингтоні. І людина прийшла, сіла, ось як ви, так чашку кави поставив і каже: «Ну що, хлопці? Копайте траншеї». Ось так от я вперше почув», – розповів Кулеба.

Нагадаємо, 11 травня стало відомо, що у Сенаті США зареєстрували резолюцію, яка визнає Росію державою-спонсоркою тероризму, а її президента Володимира Путіна – терористом.

Згодом комітет Сенату США з міжнародних відносин схвалив резолюцію про включення Росії в список країн, які підтримують тероризм. Резолюція комітету закликає адміністрацію зробити це, але фактично Росія поки не визначена як держава-спонсор тероризму.