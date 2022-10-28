Головна Країна Політика
search button user button menu button

Кулеба запропонувава приїхати в Ізюм конгресменам, які закликали до переговорів з РФ

Альона Боженко
glavcom.ua
Кулеба запропонувава приїхати в Ізюм конгресменам, які закликали до переговорів з РФ
Кулеба запросив в Ізюм конгресменів, які закликали до переговорів США та РФ
фото із відкритих джерел

Очільник МЗС зауважив, що вести переговори з російським диктатором Путіним у будь-якій формі нема сенсу

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що американські політики, які вважають, що Україна має сісти за стіл переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним, мають приїхати до України та відвідати території, які були під російською окупацією. Про це очільник МЗС розповів у інтерв'ю ТСН.

«Наша позиція дуже чітка: ви, якщо вже починаєте такі речі говорити, якщо ви вважаєте себе такими крутими – незалежно від того, до якого політичного табору ви належите – ви не грайтеся в дипломатію, ви кажіть прямо: ми хочемо, щоб Росія перемогла, щоб ще більше жінок було зґвалтовано в Україні російськими солдатами, щоб ще більше масових могил із закатованими з’явилося», – сказав міністр.

Очільник МЗС зауважив, що вести переговори з російським диктатором Путіним у будь-якій формі нема сенсу, «тому що він налаштований виключно на війну».

«Усіх адвокатів цієї точки зору, незалежно від їхньої приналежності, просто запрошую в Україну. Хай приїдуть, ми їх відвеземо в Ізюм. Хай спустяться в розкопану могилу, з якої дістали закатованого росіянами українця, хай постоять там дві хвилини. Потім повертаються до себе в столицю і думають, яку позицію їм виголошувати», – сказав Кулеба.

Нагадаємо, група з 30 когресменів лівого крила Демократичної партії США в понеділок направили президенту Джо Байдену листа, де закликають кардинально переглянути стратегію щодо війни в Україні та піти на прямі переговори з Росією. 

У листі демократи закликали Байдена поєднати безпрецедентну економічну та військову підтримку, яку Сполучені Штати надають Україні, з «дипломатичним поштовхом на випередження, подвоївши зусилля з пошуку реалістичних умов для припинення вогню».

Проте пізніше представники ліберального крила Демократичної партії США в Конгресі відкликали свого листа.

Читайте також: Коли Вашингтон визнає Росію спонсором тероризму. І як цьому заважає Ізраїль
Теги: росія міністр партії Україна Вашингтон Дмитро Кулеба переговори

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українці готові й надалі чинити опір російській агресії
Скільки українців проти переговорів із Росією: результати опитування
24 жовтня, 11:47
Єрмак заявив, що Росію вже давно ніхто не боїться, а ось самі росіяни «слабкі боягузи», які хочуть переговорів з Україною
Чи можливі переговори з РФ: Банкова послала чіткий сигнал Кремлю
24 жовтня, 08:50
Путін не зацікавлений у переговорах з Україною і має намір воювати далі
Чи зацікавлений Путін у переговорах з Україною: роз'яснення ISW
27 жовтня, 06:13

Політика

Кулеба запропонувава приїхати в Ізюм конгресменам, які закликали до переговорів з РФ
Кулеба запропонувава приїхати в Ізюм конгресменам, які закликали до переговорів з РФ
Кулеба закликав Іран негайно припинити постачання зброї РФ
Кулеба закликав Іран негайно припинити постачання зброї РФ
Скоро знадобиться нова хвиля. Зеленський прокоментував «завершення» мобілізації в РФ
Скоро знадобиться нова хвиля. Зеленський прокоментував «завершення» мобілізації в РФ
Банкова пояснила, якою має бути нова «формула» Штайнмаєра
Банкова пояснила, якою має бути нова «формула» Штайнмаєра
Новий пакет військової допомоги Україні: що США підготували для ЗСУ
Новий пакет військової допомоги Україні: що США підготували для ЗСУ
Ексголову Держприкордонслужби викрито на корупції – НАБУ
Ексголову Держприкордонслужби викрито на корупції – НАБУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
63K
Вибори під Путіна та завершення війни: ЗМІ розсекретили плани Кремля
14K
28 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
13K
Руки сині, а сам блідий. Путін на Валдайському форумі підігрів чутки про проблеми зі здоров'ям (фото)
12K
Один із суб’єктів РФ заявив про незалежність
7693
В Росії пришвидшують мобілізацію «мокрими штанями»
6861
Банкова повідомила, які три умови пропишуть у договорі з РФ

Новини

Незалежність Калмикії та прогноз щодо зарплат українців. П'ять головних новин 28 жовтня
Вчора, 21:00
ЗСУ за добу уразили 25 районів зосередження окупантів – Генштаб
Вчора, 07:24
Пригожин створює авіаційний загін у своїй приватній армії – ISW
Вчора, 06:37
Нові заяви Путіна та ситуація з електрикою. П'ять головних новин 27 жовтня
27 жовтня, 21:00
Вбивці, ґвалтівники, наркоторговці. Кого РФ вербує на війну в Україну
27 жовтня, 07:37
ЗСУ ударили по базі окупантів зі складами боєприпасів у Бериславі – Генштаб
27 жовтня, 07:12

Прес-релізи

В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
27 жовтня, 12:11
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту