Кулеба запропонувава приїхати в Ізюм конгресменам, які закликали до переговорів з РФ

Кулеба запросив в Ізюм конгресменів, які закликали до переговорів США та РФ

Очільник МЗС зауважив, що вести переговори з російським диктатором Путіним у будь-якій формі нема сенсу

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що американські політики, які вважають, що Україна має сісти за стіл переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним, мають приїхати до України та відвідати території, які були під російською окупацією. Про це очільник МЗС розповів у інтерв'ю ТСН.

«Наша позиція дуже чітка: ви, якщо вже починаєте такі речі говорити, якщо ви вважаєте себе такими крутими – незалежно від того, до якого політичного табору ви належите – ви не грайтеся в дипломатію, ви кажіть прямо: ми хочемо, щоб Росія перемогла, щоб ще більше жінок було зґвалтовано в Україні російськими солдатами, щоб ще більше масових могил із закатованими з’явилося», – сказав міністр.

Очільник МЗС зауважив, що вести переговори з російським диктатором Путіним у будь-якій формі нема сенсу, «тому що він налаштований виключно на війну».

«Усіх адвокатів цієї точки зору, незалежно від їхньої приналежності, просто запрошую в Україну. Хай приїдуть, ми їх відвеземо в Ізюм. Хай спустяться в розкопану могилу, з якої дістали закатованого росіянами українця, хай постоять там дві хвилини. Потім повертаються до себе в столицю і думають, яку позицію їм виголошувати», – сказав Кулеба.

Нагадаємо, група з 30 когресменів лівого крила Демократичної партії США в понеділок направили президенту Джо Байдену листа, де закликають кардинально переглянути стратегію щодо війни в Україні та піти на прямі переговори з Росією.

У листі демократи закликали Байдена поєднати безпрецедентну економічну та військову підтримку, яку Сполучені Штати надають Україні, з «дипломатичним поштовхом на випередження, подвоївши зусилля з пошуку реалістичних умов для припинення вогню».

Проте пізніше представники ліберального крила Демократичної партії США в Конгресі відкликали свого листа.