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Кремль готовий від'єднати росіян від глобального інтернету

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Кремль готовий від'єднати росіян від глобального інтернету
Росія протестувала можливості Рунету
фото ілюстративне

Нещодавно Росія провела навчання із забезпечення «незалежного рунету», щоправда, для низки відомств країни-агресора це закінчилось проблемами у роботі

Росіянам слід готуватися до відключення від світового інтернету, а владі –  забезпечити стійкість Рунету, «про всяк випадок». Про це заявив голова комітету Держдуми з інформполітики Олександр Хінштейн.

«Планів будувати закритий від зовнішнього світу рунет у Росії немає. Країна не збирається відгороджуватись і переходити до суворого шлюзування трафіку. Але нам потрібно бути готовими до того, що нас можуть спробувати ззовні відрізати від магістральних ліній зв'язку», – написав депутат у своєму Telegram-каналі.

За його словами, саме з виконанням цього завдання були пов'язані масштабні навчання Роскомнагляду, які «успішно» пройшли напередодні. У ході заходів відпрацьовувався «шоковий сценарій» відключення Росії від міжнародної мережі, зазначив Хінштейн.

Він нагадав, що ще в 2019 році влада держави-агресора ухвалила закон про стійкий рунет. «Держава має у своєму розпорядженні широкий інструментарій, що дозволяє контролювати і не допускати, наприклад, негативних проявів деструктивного контенту або ресурсів, а також забезпечити роботу Мережі при зовнішньому відключенні», – пояснив депутат.

Він назвав «цифровий суверенітет» Росії об'єктивною реальністю. «Без цього зараз неможливо уявити роботу жодної галузі економіки та сервісних послуг», – підкреслив Хінштейн.

При цьому він вирішив не згадувати, про те, що через навчання Роскомнагляду виникла низка технічних збоїв у критичних державних інформаційних системах. Так, наприклад, російська залізниця була змушена зупинити онлайн-продаж квитків, а Россільгоспнагляд повідомив про зупинення роботи системи «Меркурій», через яку відомство відстежує всю піднаглядову продукцію.

Навчання із забезпечення «незалежного рунету» Роскомнагляд проводив у ніч із 4 на 5 липня. У Роскомнагляді підтвердили факт навчань та нагадали, що, згідно із законом, вони мають проводитися не рідше одного разу на рік. «Навчання відбулись успішно», – сказав представник відомства. Зокрема під час  навчань могли перевіряти, чи рунет продовжить працювати без зв'язку з глобальною мережею.

При цьому, після початку війни в Україні, Держдеп США закликав структури, відповідальні за надання інтернету, не відокремлювати Росію від глобальної мережі, щоб не позбавляти росіян вільного доступу до інформаційних ресурсів.

«Ми повинні робити все можливе, щоб інформаційне середовище в Росії не обмежувалося. Саме тому ми закликаємо відповідальні сторони не влаштовувати так звані інтернет-блекаути, щоб забезпечити потік інформації в РФ», – зазначив керівник пресслужби Держдепу Нед Прайс.

Нагадаємо, росіянам, які є абонентами супутникового телебачення МТС, почали відключати основні російські пропагандистські телеканали. Про це пишуть росЗМІ із посиланням на скарги клієнтів сервісу. Представник гарячої лінії МТС підтвердив, що з 17 березня 2023 року припинилася трансляція певних каналів, включаючи «улюблені» пропагандистами Кремля «Росію 1», «Росію 24». 

Збої в роботі додатка «Супутникове ТБ» МТС були зафіксовані у 54 регіонах Росії. За словами глядачів, НТВ також перестав працювати більше місяця тому, а мовлення Першого каналу відбувається із «зависанням картинки».

Ймовірно, російські канали у клієнтів МТС почали зникати через власника супутника, який орендує МТС, компанії ABS (Asia Broadcast Satellite). ABS зажадала від МТС відключити усі 20 безкоштовних російських федеральних каналів, включених у перший та другий мультиплекси. Чиновники відразу почали називати  блокування  телебачення  незаконним, проте ABS старанно виконує вимоги західних санкцій щодо російських телекомпаній. 

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Теги: росія телебачення депутат закон інтернет Россільгоспнагляд навчання

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