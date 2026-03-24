Російський автогонщик поскаржився, що для участі у змаганнях йому потрібно засудити війну

Артем Худолєєв
Карякін відмовився висловлювати «солідарність народу України»

Карякін: Участь у Кубку світу для мене закрита

Відомий російський автогонщик Сергій Карякін розповів пропагандистам, що Міжнародна автомобільна федерація (FIA) посилила вимоги для росіян для отримання доступу на змагання. Про це повідомляє «Главком».

«У травні хочу поїхати на гонку у Китаї – це єдине змагання, де не треба підписувати листа FIA. Цього року додався пункт, яким гонщик має висловити «солідарність народу України». Крім цього, залишаються й інші пункти про висловлення незгоди з політикою держави, засудження СВО (так російська пропаганда називає війну проти України – «Главком»). Подібне неприйнятне, тож участь у Кубку світу для мене закрита», – заявив Карякін.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

