Переговори України та США у Флориді: Віткофф зробив заяву

Українська та американська сторони продовжать спілкування в неділю, 22 березня

У Флориді делегації США та України провели «конструктивні зустрічі в межах поточних посередницьких зусиль». Про це заявив спеціальний посланник президента США Стів Віткофф, пише «Главком».

За його словами, обговорення було зосереджене на звуженні та врегулюванні питань, що залишаються невирішеними, аби наблизитися до всеохоплюючої мирної угоди.

«Ми вітаємо продовження співпраці з метою вирішення невирішених питань, визнаючи його важливість для ширшої глобальної стабільності», – зазначив Стів Віткофф.

Він також подякував президенту США за роль у переговорах. «Дякуємо президенту США за його незмінне лідерство у просуванні цих зусиль», – додав він.

Американську делегацію представляли спеціальний представник президента США Стів Віткофф, Джаред Кушнер, старший радник Білого дому Джош Грюнбаум та старший радник з питань політики Державного департаменту США Кріс Карран.

До складу української делегації увійшли секретар РНБО Рустем Умєров, нардеп Давид Арахамія, голова Офісу президента Кирило Буданов та його заступник Сергій Кислиця.

За словами Рустема Умєрова, сторони продовжили обговорення ключових питань і подальших кроків у межах переговорного треку. Окрему увагу приділили узгодженню підходів для подальшого просування до практичних результатів.

Також він зазначив, що за підсумками першого дня зустрічі українська сторона доповіла президентові Володимиру Зеленському.

«Дякуємо Сполученим Штатам за залученість і послідовну роботу для просування процесу», – сказав Рустем Умєров.

Варто зазначити, що зустріч проходила без російської сторони. Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в суботу, 21 березня повідомив, що українська та американська сторони продовжать спілкування в неділю, 22 березня.

«Найголовніше – зрозуміти, наскільки російська сторона готова йти до реального завершення війни та наскільки вони готові робити це чесно та достойно», – зазначив український президент.