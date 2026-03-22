Переговори України та США у Флориді: Віткофф зробив заяву

glavcom.ua
Віткофф прокоментував переговори з українською делегацією
фото: АР

Українська та американська сторони продовжать спілкування в неділю, 22 березня

У Флориді делегації США та України провели «конструктивні зустрічі в межах поточних посередницьких зусиль». Про це заявив спеціальний посланник президента США Стів Віткофф, пише «Главком».

За його словами, обговорення було зосереджене на звуженні та врегулюванні питань, що залишаються невирішеними, аби наблизитися до всеохоплюючої мирної угоди.

«Ми вітаємо продовження співпраці з метою вирішення невирішених питань, визнаючи його важливість для ширшої глобальної стабільності», – зазначив Стів Віткофф.

Він також подякував президенту США за роль у переговорах. «Дякуємо президенту США за його незмінне лідерство у просуванні цих зусиль», – додав він.

Американську делегацію представляли спеціальний представник президента США Стів Віткофф, Джаред Кушнер, старший радник Білого дому Джош Грюнбаум та старший радник з питань політики Державного департаменту США Кріс Карран.

До складу української делегації увійшли секретар РНБО Рустем Умєров, нардеп Давид Арахамія, голова Офісу президента Кирило Буданов та його заступник Сергій Кислиця.

За словами Рустема Умєрова, сторони продовжили обговорення ключових питань і подальших кроків у межах переговорного треку. Окрему увагу приділили узгодженню підходів для подальшого просування до практичних результатів.

Також він зазначив, що за підсумками першого дня зустрічі українська сторона доповіла президентові Володимиру Зеленському.

«Дякуємо Сполученим Штатам за залученість і послідовну роботу для просування процесу», – сказав Рустем Умєров.

Варто зазначити, що зустріч проходила без російської сторони. Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в суботу, 21 березня повідомив, що українська та американська сторони продовжать спілкування в неділю, 22 березня.

«Найголовніше – зрозуміти, наскільки російська сторона готова йти до реального завершення війни та наскільки вони готові робити це чесно та достойно», – зазначив український президент.

Читайте також:

Читайте також

Атака на Україну, вибух у Москві, нові заяви Трампа: головне за ніч
Атака на Україну, вибух у Москві, нові заяви Трампа: головне за ніч
28 лютого, 05:50
США закликали американців терміново виїхати з країн Близького Сходу
США закликали американців терміново виїхати з країн Близького Сходу
3 березня, 08:09
Рада створила резерв нафти. Путін збільшив своє військо. Головне за 4 березня 2026
Рада створила резерв нафти. Путін збільшив своє військо. Головне за 4 березня 2026
4 березня, 21:00
Атака на Україну, нові заяви Трампа: головне за ніч 10 березня
Атака на Україну, нові заяви Трампа: головне за ніч 10 березня
10 березня, 05:38
Вибухи пролунали на Близькому Сході та в Росії: головне за ніч 11 березня
Вибухи пролунали на Близькому Сході та в Росії: головне за ніч 11 березня
11 березня, 05:55
Вибухи в Росії, заяви Трампа: головне за ніч 12 березня
Вибухи в Росії, заяви Трампа: головне за ніч 12 березня
12 березня, 05:54
Президент прокоментував рішення США про часткове послаблення санкцій проти нафти
Скільки грошей отримає РФ через послаблення санкцій США? Зеленський назвав суму
13 березня, 15:31
Зеленський: Треба кожного дня шукати варіанти мирної угоди
Війна РФ проти України: президент оцінив перспективи мирного врегулювання
17 березня, 11:55
США планують випустити золоту монету із Трампом до 250-річчя країни
Призначена Трампом комісія схвалила золоту монету з його портретом
20 березня, 03:35

Політика

Трамп встановив дедлайн Ірану на відкриття Ормузької протоки
Трамп встановив дедлайн Ірану на відкриття Ормузької протоки
Переговори України та США у Флориді: Віткофф зробив заяву
Переговори України та США у Флориді: Віткофф зробив заяву
Саудівська Аравія вислала іранських дипломатів
Саудівська Аравія вислала іранських дипломатів
«Екскурсія» затягнулася: Трамп не знає, як завершити війну з Іраном – NYT
«Екскурсія» затягнулася: Трамп не знає, як завершити війну з Іраном – NYT
Трамп відкрито підтримав Орбана перед виборами в Угорщині
Трамп відкрито підтримав Орбана перед виборами в Угорщині
Масові протести почались у Чехії: мітингують чверть мільйона людей
Масові протести почались у Чехії: мітингують чверть мільйона людей

Новини

У Росії стався масштабний збій у роботі Telegram: кількість скарг зашкалює
20 березня, 21:52
Трамп розповів, якому президенту довіряє більше: Путіну чи Зеленському
20 березня, 21:13
Влада Донеччини розширює зону примусової евакуації: звідки вивозитимуть людей
20 березня, 17:46
У Харкові суд відмовився визнати сім’єю одностатеву пару
20 березня, 17:02
«Шахтар» отримав наступного суперника в Лізі конференцій
20 березня, 10:59
«Динамо» вийшло «в плюс»: чемпіон України за рік подвоїв дохід і похизувався прибутком
19 березня, 15:33

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
