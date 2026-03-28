Володимир Зеленський назвав причину відсутності тристоронніх переговорів

Україна фактично опинилася у ролі медіатора між Вашингтоном та Москвою

Президент України Володимир Зеленський розкрив деталі дипломатичних складнощів в організації прямих тристоронніх зустрічей. За словами глави держави, відсутність тристоронніх перемовин склалася через неможливість сторін узгодити місце проведення переговорів. Головними перешкодами стали обмеження на виїзд американської переговорної групи через загострення ситуації на Близькому Сході та категорична відмова російської сторони зустрічатися на території США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Володимир Зеленський зазначив, що попри щоденні контакти з американськими візаві, процес зайшов у логістичний тупик. Україна готова до зустрічей у будь-якій точці світу, проте ключові гравці мають діаметрально протилежні вимоги до безпеки та локації.

«Ми щодня розмовляємо з американською стороною. Наша переговорна група розмовляє зі своїми візаві. Але, тим не менш, у нас є ця складність. Відчуття таке, що ми медіатори в цьому процесі, а не сторона у війні. Чому? Тому що ми готові зустрічатися будь-де – у тристоронньому форматі бажано. Але американська сторона може тільки в Америці, а Росія може всюди, але тільки не в Америці. І поки що через війну на Близькому Сході – війну з Іраном – американці через заходи безпеки не виїжджають з країни. Переговорна команда не виїжджає за кордон. Ми працюємо над тим, щоб зустрічі були, щоб вони пройшли у Європі – Туреччині, Швейцарії – чи будь-де. Ми готові. І на Близькому Сході теж», – пояснив Зеленський.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський провів офіційну зустріч із президентом Об’єднаних Арабських Еміратів Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном. Зустріч відбулася на тлі загострення ситуації в регіоні Затоки, зокрема через загрози стабільності судноплавства в Ормузькій протоці. Володимир Зеленський запропонував партнерам унікальний український досвід протидії сучасним повітряним загрозам.

