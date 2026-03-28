Головна Країна Політика
search button user button menu button

Володимир Зеленський назвав причину відсутності тристоронніх переговорів

Максим Бурич
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський:Україна готова до зустрічей у будь-якій точці світу
Фото: Офіс президента України / All Over Press

Україна фактично опинилася у ролі медіатора між Вашингтоном та Москвою

Президент України Володимир Зеленський розкрив деталі дипломатичних складнощів в організації прямих тристоронніх зустрічей. За словами глави держави, відсутність тристоронніх перемовин склалася через неможливість сторін узгодити місце проведення переговорів. Головними перешкодами стали обмеження на виїзд американської переговорної групи через загострення ситуації на Близькому Сході та категорична відмова російської сторони зустрічатися на території США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Володимир Зеленський зазначив, що попри щоденні контакти з американськими візаві, процес зайшов у логістичний тупик. Україна готова до зустрічей у будь-якій точці світу, проте ключові гравці мають діаметрально протилежні вимоги до безпеки та локації.

«Ми щодня розмовляємо з американською стороною. Наша переговорна група розмовляє зі своїми візаві. Але, тим не менш, у нас є ця складність. Відчуття таке, що ми медіатори в цьому процесі, а не сторона у війні. Чому? Тому що ми готові зустрічатися будь-де – у тристоронньому форматі бажано. Але американська сторона може тільки в Америці, а Росія може всюди, але тільки не в Америці. І поки що через війну на Близькому Сході – війну з Іраном – американці через заходи безпеки не виїжджають з країни. Переговорна команда не виїжджає за кордон. Ми працюємо над тим, щоб зустрічі були, щоб вони пройшли у Європі – Туреччині, Швейцарії – чи будь-де. Ми готові. І на Близькому Сході теж», – пояснив Зеленський.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський провів офіційну зустріч із президентом Об’єднаних Арабських Еміратів Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном. Зустріч відбулася на тлі загострення ситуації в регіоні Затоки, зокрема через загрози стабільності судноплавства в Ормузькій протоці. Володимир Зеленський запропонував партнерам унікальний український досвід протидії сучасним повітряним загрозам. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував мирні переговори з американською та російською сторонами для закінчення війни в Україні. Зокрема, він зазначив, що точної дати нового раунду тристоронніх перемовин ще не визначено.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський переговори США росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua