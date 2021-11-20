Лікарі заявили, що Михайло Саакашвілі припинив голодування

Михайло Саакашвілі голодував 50 днів на знак протесту проти його незаконного ув'язнення

Консиліум лікарів: Саакашвілі припинив 50-денне голодування, він приймає їжу за схемою

Ув'язнений колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі припинив 50-денне голодування, він приймає їжу за схемою і стан його здоров'я стабільний, заявила член консиліуму лікарів Ніно Шарашенідзе, пишуть ЗМІ.

#BREAKING Georgia's jailed ex-leader Saakashvili ends 50-day hunger strike: doctor pic.twitter.com/dYaW5FnbFQ — AFP News Agency (@AFP) November 19, 2021

«Пацієнт проходить всі відповідні терапії. Ми розробили відповідну тактику лікування. У цьому процесі були підключені не тільки члени консиліуму, а й лікарі республіканської лікарні та гастроентеролог. Пацієнт приймає їжу згідно зі схемою, стан здоров'я стабільни», – заявила лікар журналістам.

За словами медика, Саакашвілі скаржиться на головні болі, за ним пильно стежать лікарі.

Раніше повідомлялося, що Саакашвілі погодився поїхати з тюремної лікарні до Тбілісі до військового шпиталю.

Напередодні ввечері повідомлялося, що стан Саакашвілі стабілізувався після втрати свідомості.

Як відомо, Саакашвілі після втрати свідомості перевели в реанімацію тюремної лікарні.

18 листопада стан колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі різко погіршився. Після зустрічі з адвокатом він втратив свідомість і його на ношах винесли з кімнати побачень.

18 листопада лікарі, які оглянули голодуючого експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі, заявили, що він дійсно голодує 48 днів і перебуває у критичному стані.

Раніше у міністерстві юстиції Грузії заявили, що візит українського омбудсмена Людмили Денісової до тюремної лікарні, де перебуває Михайло Саакашвілі, не передбачений законодавством.

Нагадаємо, раніше у Саакашвілі почалися проблеми з мовленням та пам'яттю. Саакашвілі схуд на 20 кг. Його матір боїться за життя експрезидента Грузії. Також лікар заявив, що стан здоров'я Саакашвілі критичний.

Ще Саакашвілі заявив, що помре від голоду, аби звільнити Грузію та зберегти її європейський шлях.

Минулого тижня пенітенціарна служба Грузії підтвердила, що Михайла Саакашвілі вивезли з виправної колонії та доставили до в'язничної лікарні.

Раніше Офіс президента України заявив, що Зеленський закликав прем'єра Грузії пустити до Саакашвілі матір та українських лікарів.

Згодом прем'єр-міністр Грузії Михайло Гарібашвілі в розмові з президентом України Володимиром Зеленським заявив про неприпустимість втручання українських громадян у ситуацію з Михайлом Саакашвілі.

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