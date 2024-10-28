Хто виконуватиме функції ліквідованої центральної МСЕК? Рішення уряду

Уряд прийняв зміни до Положення про медико-соціальну експертизу

Функції Центральної медико-санітарної експертної комісії (МСЕК) передано Українському державному науково-дослідному інституту медико-соціальних проблем інвалідності у місті Дніпро. Відповідний наказ підписав міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко, йдеться на офіційному сайті МОЗ.

«За рішенням МОЗ України, виконання функцій Центральної МСЕК, зокрема щодо розгляду оскаржень та проведення перевірок обґрунтованості рішень, прийнятих МСЕК регіонального рівня, повністю передано до Українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ в місті Дніпро, де впродовж 2024 року МОЗ створювалась необхідна матеріально-технічна база, що має значно спростити процес проходження експертизи для людей», – йдеться в повідомленні.

У відомстві нагадали, що під час останнього засідання уряду були прийняті зміни до Положення про медико-соціальну експертизу, які дозволяють МОЗ покладати права та обов'язки Центральної МСЕК на підприємство, установу або організацію, що належить до сфери управління МОЗ, та має ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики.

При цьому, згідно з чинним законодавством, міністерство утворює та призначає керівника лише Центральної МСЕК, яка здійснює організаційно-методичні функції. Регіональні МСЕК, а це 328 комісій, з яких 25 обласних бюро та понад 300 центрально-міських та міжрайонних комісій, підпорядковані обласним радам.

«Алгоритм оскарження рішень МСЕК наразі не змінився. Якщо ваша справа була направлена на оскарження до Центральної МСЕК, то її буде перенаправлено до Українського державного НДІ медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України в місті Дніпро. З вами звʼяжуться щодо розгляду і подальших дій, черговість розгляду буде збережена», – додало МОЗ.

Нагадаємо, що від 1 січня 2025 року обласні, міські та міжрайонні МСЕК по всій країні припинять виконувати функції з експертизи інвалідності та встановлення втрати працездатності. Їхні функції передадуть кластерним та надкластерним лікарням.

До слова, реформа медико-соціальних експертних комісій не вплине на соціальні виплати: пенсії з інвалідності продовжать нараховувати.

Як повідомлялося, уряд затвердив план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням серед МСЕК.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО. Зокрема, воно передбачає ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року. Новий указ Зеленського передбачає, що Міністерство оборони здоров'я розробить зміни до законодавства про те, як людину оцінюватимуть на наявність підстав для інвалідності. Також буде утворено робочі групи із перевірки рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовим особам відповідних державних органів.