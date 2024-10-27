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Після атаки Ізраїлю на Тегеран паралізовано виготовлення балістичних ракет в Ірані

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Після атаки Ізраїлю на Тегеран паралізовано виготовлення балістичних ракет в Ірані
Ізраїль своїми ударами по Тегерану, ймовірно, паралізував процес виробництва ракет
фото з відкритих джерел

В ніч на 26 жовтня ЦАХАЛ завдав ударів по столиці Ірану

У ніч на 26 жовтня Ізраїль завдав удару у відповідь на ракетний обстріл 1 числа. Ця атака призвела до виведення з ладу ключового елемента іранської програми виробництва балістичних ракет. Про це пише видання Axios.

Згідно з інформацією трьох ізраїльських джерел, знищення обладнання завдає істотної шкоди спроможності Ірану оновлювати свій ракетний арсенал, що може стримати країну від подальших масованих ракетних ударів по Ізраїлю.

Джерела зазначили, що Ізраїль атакував 12 «планетарних змішувачів», які використовуються для виробництва твердого пального для балістичних ракет великої дальності, і які є ключовими для іранського ракетного арсеналу.

Високопосадовець США підтвердив, що ізраїльський удар суттєво обмежує можливості Ірану у виробництві ракет.

Згідно з Axios, змішувачі, які постраждали від атаки, є високотехнологічним обладнанням, яке Іран не може виробляти самостійно і вимушений імпортувати з Китаю. За їхніми даними, відновлення змішувачів може зайняти принаймні рік.

Хоча Іран все ще має великий запас балістичних ракет, ізраїльські джерела стверджують, що відсутність можливості виробляти нові ракети обмежить спроможність Ірану поповнювати запаси боєприпасів для своїх союзників, зокрема для угруповань «Хезболла» та хуситів.

Крім змішувачів, ізраїльська атака також торкнулася чотирьох батарей ППО С-300, розташованих у стратегічних місцях, що захищали Тегеран, а також ядерних і енергетичних об'єктів в Ірані.

Після інциденту іранські військові повідомили, що удар був завданий з повітряного простору Іраку. Вони зазначили, що кількома радіолокаційним системам було завдано незначної шкоди, і зараз триває процес їх відновлення.

Іранські військові не повідомили про будь-які збитки виробництву ракет або безпілотників, підкресливши, що Іран залишає за собою право на відповідь.

Ізраїльські джерела підтвердили, що удари завдавалися з повітряного простору Сирії та Іраку, деякі з них були здійснені поблизу кордону Іраку з Іраном.

Також, за словами джерел видання, ВПС Ізраїлю атакували завод з виробництва безпілотників і здійснили «символічний» удар по об'єкту в місті Парчин, який раніше використовувався для досліджень і розробок ядерної зброї.

У той же день президент США Джо Байден заявив журналістам, що ізраїльський удар вразив лише військові цілі в Ірані. Він також висловив сподівання, що це покладе край обміну ударами між Ізраїлем та Іраном.

Тим часом прем'єр-міністр Катару провів телефонну розмову з главою МЗС Ірану, висловивши серйозне занепокоєння щодо ескалації ситуації в регіоні після ізраїльського удару.

«Усі сторони в регіоні повинні проявляти максимальну стриманість і уникати будь-яких подальших дій, які можуть дестабілізувати ситуацію в регіоні», – сказав він під час розмови.

Напередодні ізраїльські сили оборони повідомили про завершення нічних авіаударів по військових об'єктах Ірану. В операції, що відбувалася на відстані приблизно 1600 кілометрів від Ізраїлю, брали участь десятки літаків, зокрема винищувачі, літаки-заправники та розвідувальні літаки.

Також раніше стало відомо, що іранська влада наказала збройним силам країни підготуватися до війни з Ізраїлем. Однак Тегеран також намагається уникнути відкритого конфлікту, навіть якщо це вимагатиме ліквідації угруповань, що підпорядковуються йому, у Лівані та Секторі Газа. 

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Теги: міністр Ізраїль обстріл завод військові президент влада виготовлення Іран балістичні ракети

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