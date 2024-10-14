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Ірина Геращенко Народна депутатка України

Час аплодисментів скінчився. Банкова ділиться відповідальністю з парламентом

glavcom.ua
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«Зеленський кілька років не зустрічався з депутатами...»
фото з відкритих джерел

Ми з нетерпінням чекаємо плану Зеленського

Сьогодні увечері отримали інформацію про термінове засідання ВР. Першими про це протрубили позаштатні трубадури Банкової, то ж це вже не таємниця, що в середу Зеленський планує виступ у ВР. Презентуватиме «план Перемоги».

Безумовно, це добре, що нарешті, після багатомісячних втаємничених розмов з  усім  світом президент України знайшов час представити свої ініціативи і українському народу в обличчі українського парламенту. Правда, в умовах секретності роботи самої ВР, коли під приводом безпеки і воєнного стану там давно немає трансляцій засідань, надто показово виглядають ці анонси виступів Зеленського з боку самої Банкової. Тобто, питання таки не в безпеці, а в цензурі щодо роботи парламенту?

Ну, й окреме питання – сумбурність і спонтанність в організації виступу. Зеленський кілька років не зустрічався з депутатами, а тут на непленарному тижні зненацька  оголошують візит до ВР. Хочуть перевірити мобілізацію слуг, чи встигнуть повернутися з закордонних відряджень?

Такий поспіх в організації виступу дає аргументи тим, хто вважають, що ситуація на фронті і в перемовинах з іноземними партнерами наскільки важка, що Банкова вирішила  поділиться відповідальністю з парламентом. Бо час аплодисментів давно скінчився.

Правді і в тому, що зовнішня кон’юнктура  і час грають на Росію, тому нам конче необхідно діяти на випередження.

Ми з нетерпінням чекаємо плану Зеленського, сподіваємося його почути. Хочеться вірити в його реалістичність, бо ситуація і правда дуже і дуже важка, а останні дії  влади в секторі економіки, енергетики,  в керівництві країною тільки загострили проблеми.

Ми наполягаємо на тому, що ключовим пріоритетом зараз є підтримка ЗСУ й саме на цьому треба зосередитися.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: перемога війна президент Володимир Зеленський Верховна Рада

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