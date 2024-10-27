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Підозрювана у незаконному збагаченні голова МСЕК Хмельниччини Крупа досі на посаді

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Підозрювана у незаконному збагаченні голова МСЕК Хмельниччини Крупа досі на посаді
Тетяну Крупу було викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у неї знайшли лише готівкою майже $6 млн
фото: Тетяна Крупа/Facebook

Тетяна Крупа вже близько місяця перебуває у київському СІЗО, але й досі рахується головою МСЕК

Голова Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяна Крупа, якій на початку жовтня 2024 року було оголошено підозру у незаконному збагаченні, зберегла посаду. Про це йдеться у публікації «Главкома» «Королі та королеви МСЕК. Чи можна вірити деклараціям чиновників після такого?».

Як повідомив «Главкому» співрозмовник у Хмельницькій облраді, станом на 24 жовтня немає судової ухвали про відсторонення Крупи від займаної посади. Тому право підпису голови МСЕК керівництво ради поклало на лікаря-хірурга Юрія Бевзюка, який тривалий час є членом вказаного центру медико-соціальної експертизи.

Нагадаємо, 4 жовтня керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу та її сина – начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн.

ДБР знайшло $100 тис., низку підроблених медичних документів, списки «ухилянтів» із прізвищами та фіктивними діагнозами у робочому кабінеті керівниці МСЕК. Зокрема, у посадовців працівники ДБР знайшли майже $5 млн 244 тис., €300 тис., понад 5 млн грн, брендові прикраси та коштовності. Під час слідчих дій посадовиця намагалась позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з пів мільйоном доларів через вікно.

Очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, коментуючи ситуацію з викриттям Крупи, заявив, що його вражають масштаби цинізму.

7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн. Якщо підозрювана внесе відповідний розмір застави, на неї покладається ряд обов’язків:

  • прибувати за викликом до слідчого, прокурора чи суду;
  • не відлучатися з Хмельницького без дозволу слідчого, прокурора або суду;
  • заборонено відвідувати адмінбудівлю «Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи» та утриматися від спілкування із працівниками «Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи» та особами, які зверталися для проведення експертизи;
  • повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
  • здати до уповноваженого органу свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Як відомо, приблизно понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність, ймовірно, через корупційну схему Тетяни Крупи у МСЕК. 

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Теги: корупція в Україні паспорт прокурор документи кордон

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