Змінено систему оподаткування для інтернет-провайдерів: чому нардеп Федієнко б'є на сполох

Олександр Федієнко припустив, що «тиск податкової зупиниться тільки тоді коли залишиться з десяток провайдерів»

З 1 жовтня Державна податкова служба України перевела всіх інтернет-провайдерів, які працювали на спрощеній системі оподаткування, на загальну форму. Внаслідок чого 1316 субʼєктів припинили своє існування. Про це заявив народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Олександр Федієнко.

«Після того, як Державна податкова служба України почала знищувати малий бізнес провайдерів інтернет, мені стало цікаво, скільки субʼєктів які надавали послуги доступу до мережі Інтернет припинять свою роботу. Тому звернувся до НКЕК надати статистику. Отримана відповідь мене не просто приголомшила! Вона мене шокувала», – йдеться у заяві нардепа.

Федієнко зауважив, що 1316 субʼєктів вийшли з реєстру регулятору національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК). Тобто вони припинили своє існування.

«Я не знаю куди вони пішли, можемо припустити що частина закрилась, частина пішла в тінь, та вийшли з-під нагляду регулятора. Частина може буде продаватись. Але це люди! Це були само зайняті громадяни України. І це тільки перші наслідки після бездумних дій податкової! Бачу, безсистемний підхід державного органу, який навіть ніколи не аналізував причинно-наслідкові звʼязки. І від цього стає сумно», – зауважив народний депутат.

Олександр Федієнко припустив, що ймовірно, «тиск податкової зупиниться тільки тоді коли залишиться з десяток провайдерів».

Нагадаємо, що Державна податкова служба України 1 жовтня перевела всіх інтернет-провайдерів, які працювали на спрощеній системі оподаткування, на загальну форму.

Зазначимо, що напередодні інтернет-провайдери масово попереджали про зростання тарифів. «Главком» проаналізував, що відбувається з цінами на інтернет, та як на ініціативу вирівняти податкові правила на одному ринку реагують самі підприємці-оптимізатори.