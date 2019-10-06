Луганчанин подякував Порошенку в прямому ефірі



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Петро Порошенко Фото: РБК-Україна

Порошенко пообіцяв приїхати в Сєвєродонецьк і поспілкуватися з мешканцями

Луганчанин Денис Денищенко, який з сім’єю переїхав до Северодонецька, подякував п’ятому президенту України Петру Порошенку за його роботу під час президентської каденції та запросив до Северодонецька зустрітись і поспілкуватись з місцевими мешканцями.

Про це він сказав в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

Як зазначив чоловік, в 2015 році дуже багато хто повірив і вірять досі Порошенку і в ту політику і ті речі, про які він говорить.

«Я хочу сказати одразу, Петро Олексійович, я вважаю вас великим президентом і надзвичайною людиною, яка увійшла в історію України», – додав Денис Денищенко.

Він запросив Порошенко в Луганську область приїхати зараз вже не в статусі президента, а в статусі громадянина України.

«Приїжджайте, Петро Олексійович, з вами тут хочуть познайомитись багато людей, які не могли всі ці роки з вами поспілкуватись. Вони вірять у вас і хочуть задати вам запитання. Тут багато патріотично налаштованих людей», – закликав Денищенко.

У свою чергу, п’ятий президент України, лідер політичної партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко подякував за добрі слова і запевнив, що приїде до Сєвєродонецька.

«Дуже дякую за добрі слова, які ви сказали на мою адресу. По-друге, я обов’язково скористаюсь запрошенням. Чекайте в гості», – сказав він.

«Повірте, я абсолютно відкрито можу йти до людей. Дуже дякую тим, хто повірив, хто підтримав. Тим, хто залишився у Северодонецьку і в ці непрості часи боронив Україну, тримав український прапор і тримав міцно нашу державу», – зазначив колишній президент.

«Бо мета Путіна була не захопити Луганськ чи Донецьк, вони йому не потрібні. Мета Путіна захопити всю Україну. Такими зусиллями, як ваші, ми за ці п’ять років зберегли державу і це головне наше досягнення», – наголосив Порошенко.

Експрезидент України Петро Порошенко і лідер «Нацкорпусу» Андрій Білецький сперечалися про мінський процес і з’ясовували стосунки в кулуарах програми «Свобода слова Савіка Шустера».