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Переплив залив, аби врятувати родину. Вражаюча історія підлітка з Херсонщини

Альона Боженко
glavcom.ua
Переплив залив, аби врятувати родину. Вражаюча історія підлітка з Херсонщини
Родина була евакуйована до Кривого Рогу та зараз перебуває в лікарнях
фото: Олександр Вілкул

Для порятунку рідних Михайло переплив залив та дійшов до села Нові Каїри

В селищі Милове Херсонської області 14-річний Михайло переплив залив аби врятувати матір та сестру від обстрілів окупантів. Про це розповів голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

За його словами, вночі з 10 на 11 листопада в селищі Милове Херсонської області, що на берегу річки Дніпро, почався потужний обстріл окупантами. Мати підлітка, Людмила, разом з чотирма дітьми, рятуючись, виїхала на машині до села Новорайськ, але вони підірвались на міні, що залишили війська країни-агресора.

14-річний Михайло прийшов до свідомості першим та зміг врятувати і витягти з машини сестру Ірину та матір. Старший брат Олександр та сестра Тетяна загинули через вибух.

Аби врятуватися 49-річна мати з дітьми пішли шукати ближнє село та через дві години дійшли до зруйнованого Каїрського мосту. Для порятунку рідних Михайло переплив залив та дійшов до села Нові Каїри. Там хлопець побачив наших військових, які на човні переправили маму з сестрою на другий берег.

Родина була евакуйована до Кривого Рогу та зараз знаходиться в криворізьких лікарнях. Стан матері та сестри важкий, але стабільний.

«Ця історія проходить через душу. Це долі людей. Це героїзм дітей нашого покоління. Я впевнений, що Михайло гідний найвищих державних нагород. І я обов’язково зроблю подання на нагородження. А тварі, які воюють з жінками та дітьми, будуть горіти в аду. І ми їм в цьому допоможемо», – додає Олександр Вілкул.

Нагадаємо, сьогодні, 11 листопада, міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Жителі Херсона вийшли на вулиці, аби зустріти українських військових та відсвяткувати звільнення. 

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний раніше повідомив, що на Херсонському напрямку українські захисники з 1 жовтня відбили в окупантів територій площею до 1381 кв. км.

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Теги: вибух історія обстріл машини Олександр Вілкул Херсон

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