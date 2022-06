Саміт ЄС. Переговори щодо України складніші, ніж очікувалося – журналіст

На саміті лідерів Євросоюзу, що триває 23 червня, переговори про статус кандидата на членство для України відбуваються складніше, ніж очікувалося. Про це повідомив кореспондент «Радіо Свобода» з Брюсселя Рікард Йозвяк.

За його словами, проблема в тому, що деякі країни також хочуть статусу кандидата до ЄС для Боснії і Герцеговини.

«Переговори про надання статусу кандидата для України і Молдови виявилися трохи складнішими в Європейській Раді, ніж передбачалося, оскільки деякі країни також хочуть отримати статус кандидата для Боснії і Герцеговини», – написав журналіст.

the talks on granting candidate status to #Ukraine & #Moldova are proving a bit more difficult at #EUCO than 1st envisaged as some countries want candidate status for #Bosnia as well.