Саміт ЄС. Переговори щодо України складніші, ніж очікувалося – журналіст

Деякі лідери Євросоюзу також хочуть статусу кандидата для Боснії і Герцеговини

На саміті лідерів Євросоюзу, що триває 23 червня, переговори про статус кандидата на членство для України відбуваються складніше, ніж очікувалося. Про це повідомив кореспондент «Радіо Свобода» з Брюсселя Рікард Йозвяк.

За його словами, проблема в тому, що деякі країни також хочуть статусу кандидата до ЄС для Боснії і Герцеговини.

«Переговори про надання статусу кандидата для України і Молдови виявилися трохи складнішими в Європейській Раді, ніж передбачалося, оскільки деякі країни також хочуть отримати статус кандидата для Боснії і Герцеговини», – написав журналіст.

the talks on granting candidate status to #Ukraine & #Moldova are proving a bit more difficult at #EUCO than 1st envisaged as some countries want candidate status for #Bosnia as well. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 23, 2022

Додамо, за даними Reuters, саміт лідерів ЄС та країн Західних Балкан не зміг у четвер вийти з глухого кута у зв’язку з загальмованим процесом вступу Північної Македонії та Албанії в ЄС.

Лідери шести балканських країн Албанії, Боснії, Косово, Чорногорії, Північної Македонії та Сербії висловили розчарування в тому, що переговори про вступ не почалися або застопорилися через роки після того, як їм пообіцяли можливе членство в ЄС.

Нагадаємо, сьогодні, 23 червня, Європейський парламент ухвалив резолюцію на підтримку надання Україні та Молдові статусу кандидатів на вступ до Євросоюзу.

Як повідомлялося, 17 червня Єврокомісія оприлюднила висновки за заявками на вступ до ЄС України, Молдови та Грузії, рекомендувавши надати першим двом статус кандидата.

Водночас для України прописали сім вимог, які вона має виконати, щоб не втратити новий статус і просуватися до наступного етапу процедури.

До слова, 8 червня Європейський парламент підтримав резолюцію із закликом надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС «як чіткий політичний сигнал солідарності з народом України».

Читайте також: