  1. Головна
  2. Світ
  3. Політика
  4. Саміт ЄС. Переговори щодо України складніші, ніж очікувалося – журналіст
рус
    Політика

    Саміт ЄС. Переговори щодо України складніші, ніж очікувалося – журналіст

    У переговорах лідерів ЄС щодо кандидатства України і Молдови виникли труднощі - Саміт ЄС. Переговори щодо України складніші, ніж очікувалося – журналіст
    У переговорах лідерів ЄС щодо кандидатства України і Молдови виникли труднощі
    фото з відкритих джерел

    Деякі лідери Євросоюзу також хочуть статусу кандидата для Боснії і Герцеговини

    На саміті лідерів Євросоюзу, що триває 23 червня, переговори про статус кандидата на членство для України відбуваються складніше, ніж очікувалося. Про це повідомив кореспондент «Радіо Свобода» з Брюсселя Рікард Йозвяк.

    За його словами, проблема в тому, що деякі країни також хочуть статусу кандидата до ЄС для Боснії і Герцеговини.

    «Переговори про надання статусу кандидата для України і Молдови виявилися трохи складнішими в Європейській Раді, ніж передбачалося, оскільки деякі країни також хочуть отримати статус кандидата для Боснії і Герцеговини», – написав журналіст.

    Додамо, за даними Reuters, саміт лідерів ЄС та країн Західних Балкан не зміг у четвер вийти з глухого кута у зв’язку з загальмованим процесом вступу Північної Македонії та Албанії в ЄС.

    Лідери шести балканських країн Албанії, Боснії, Косово, Чорногорії, Північної Македонії та Сербії висловили розчарування в тому, що переговори про вступ не почалися або застопорилися через роки після того, як їм пообіцяли можливе членство в ЄС.

    Нагадаємо, сьогодні, 23 червня, Європейський парламент ухвалив резолюцію на підтримку надання Україні та Молдові статусу кандидатів на вступ до Євросоюзу.

    Як повідомлялося, 17 червня Єврокомісія оприлюднила висновки за заявками на вступ до ЄС України, Молдови та Грузії, рекомендувавши надати першим двом статус кандидата.

    Водночас для України прописали сім вимог, які вона має виконати, щоб не втратити новий статус і просуватися до наступного етапу процедури.

    До слова, 8 червня Європейський парламент підтримав резолюцію із закликом надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС «як чіткий політичний сигнал солідарності з народом України».

    Читайте також:
    Теги: ЄС Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Саміт ЄС. Переговори щодо України складніші, ніж очікувалося – журналіст