З’явиться інший вірус, який не зможемо стримати – ВООЗ

Гебрейсус переконаний, що світовій спільноті необхідний новий фінансовий механізм для боротьби з пандеміями

У майбутньому може з'явитися новий вірус, який не вдасться стримати. Про це заявив гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебрейсус. У зв'язку з цим він закликав посилити ВООЗ. Про це пишуть «РІА Новости».

Під час зустрічі міністрів охорони здоров'я та фінансів країн G20 Гебрейсус закликав винести уроки з пандемії коронавірусу, щоб підготуватися до інших можливих пандемій.

«З біологічної точки зору безсумнівно те, що колись з'явиться інший вірус, який ми просто не будемо в змозі стримати», – заявив він.

Гебрейсус переконаний, що світовій спільноті необхідний, зокрема, новий фінансовий механізм для боротьби з пандеміями. Він також запропонував створити раду з фінансування боротьби з загрозами у сфері охорони здоров'я.

Нагадаємо, розвідка США оприлюднила нову доповідь щодо походження коронавірусу.

Як повідомлялося, 28 серпня, розвідка США (The United States Intelligence Community (IC) опублікувала нові дані, отримані в результаті дослідження щодо походження коронавірусу. У звіті сказано, що коронавірус Covid-19 навряд чи було розроблено, як біологічну зброю.

Читайте також: