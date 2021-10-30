  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    З’явиться інший вірус, який не зможемо стримати – ВООЗ

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Глава ВООЗ побоюється появи нового вірусу, який не вдасться подолати - З’явиться інший вірус, який не зможемо стримати – ВООЗ
    Глава ВООЗ побоюється появи нового вірусу, який не вдасться подолати
    Фото з відкритих джерел

    Гебрейсус переконаний, що світовій спільноті необхідний новий фінансовий механізм для боротьби з пандеміями

    У майбутньому може з'явитися новий вірус, який не вдасться стримати. Про це заявив гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебрейсус. У зв'язку з цим він закликав посилити ВООЗ. Про це пишуть «РІА Новости».

    Під час зустрічі міністрів охорони здоров'я та фінансів країн G20 Гебрейсус закликав винести уроки з пандемії коронавірусу, щоб підготуватися до інших можливих пандемій.

    «З біологічної точки зору безсумнівно те, що колись з'явиться інший вірус, який ми просто не будемо в змозі стримати», – заявив він.

    Гебрейсус переконаний, що світовій спільноті необхідний, зокрема, новий фінансовий механізм для боротьби з пандеміями. Він також запропонував створити раду з фінансування боротьби з загрозами у сфері охорони здоров'я.

    Нагадаємо, розвідка США оприлюднила нову доповідь щодо походження коронавірусу.

    Як повідомлялося, 28 серпня, розвідка США (The United States Intelligence Community (IC) опублікувала нові дані, отримані в результаті дослідження щодо походження коронавірусу. У звіті сказано, що коронавірус Covid-19 навряд чи було розроблено, як біологічну зброю.

    Читайте також:
    Теги: фінансування вірус ВООЗ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    З’явиться інший вірус, який не зможемо стримати – ВООЗ