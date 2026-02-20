Головна Країна Події в Україні
Аварійні відключення світла 20 лютого 2026 року: перелік областей

Через ворожі атаки тимчасово без світла залишаються жителі Київського району Одеси

Сьогодні, 20 лютого, у більшості регіонів вимушено діють погодинні відключення світла, в окремих регіонах застосовані аварійні відключення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міненерго.

За даними ДТЕК, через ворожі атаки тимчасово без світла залишаються жителі Київського району Одеси. Через негоду зафіксовані аварійні ситуації частково в Одеському, Білгород-Дністровському, Болградському та Ізмаїльському районах області. В Одесі та деяких районних центрах діють екстрені відключення поза графіком.

Водночас, за інформацією Alerts Energy, у Київській області введено аварійні відключення світла.

«Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури на ранок є знеструмлені споживачі у Миколаївській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Через складні погодні умови без електропостачання 40 населених пунктів у Херсонській, Миколаївській, Одеській та Дніпропетровській областях», – додає Міненерго.

Нагадаємо, Кабінет міністрів впроваджує механізм фінансової підтримки для громадян, які змушені змінити місце проживання через надзвичайні ситуації. Програма передбачає надання одноразових безвідсоткових позик для побутового облаштування на новому місці.

Як повідомлялося, держава посилить контроль за відключеннями світла. Глава Міненерго Денис Шмигаль наголосив, що дав доручення Держенергонагляду здійснити відповідні перевірки, аби забезпечити рівні умови для всіх споживачів.

До слова, з 2 лютого підприємці можуть скористатися урядовим пакетом енергетичної підтримки. Мова про виплати фізичним особам-підприємцям до 15 тис. грн, а також нульові кредити на енергообладнання.

Крім того, уряд розширює програми підтримки енергетичної автономності для багатоквартирних будинків і приватних домівок.

