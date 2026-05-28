Ратифікація кредитної угоди з ЄС. Зеленський звернувся до нардепів

Президент заявив, що сьогодні відбулося у Раді важливе голосування

Президент Володимир Зеленський подякував парламентарям за швидку ратифікацію угоди з ЄС про кредит у €90 млрд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Вдячний усім парламентарям, які так оперативно ратифікували угоду з Євросоюзом про підтримку обсягом €90 млрд для України на два роки. Ці кошти посилять нашу стійкість і допоможуть захищати життя наших людей, відновлювати зруйноване після російських ударів та обороняти нашу незалежність. Одне з найбільш важливих голосувань, яке демонструє конструктивність нашої спільної роботи й готовність чути одне одного», – йдеться у повідомленні.

Президент наголосив, що «єдність в Україні це те, що завжди працює на Україну».

«Вдячний і нашим європейським партнерам за готовність бути з Україною та дієво допомагати нашому захисту, нашій дипломатії та нашому відновленню. Україна на повну силу захищає Європу, і повноцінна підтримка України обов’язково посилить і всю Європу. Слава Україні!», – підсумував глава держави.

Нагадаємо, Верховна Рада ратифікувала угоду з Євросоюзом про кредит у €90 млрд. За відповідний закон проголосували 298 народних депутатів. Напередодні президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради цей законопроєкт.

Як повідомлялося, перший транш військової допомоги Україні в межах кредиту ЄС на €90 млрд спрямують на закупівлю дронів українського виробництва.