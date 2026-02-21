Борг на балансуючому ринку підриває роботу генерації – Федерація роботодавців ПЕК

Станом на початок 2026 року заборгованість учасників балансуючого ринку перед НЕК «Укренерго» наблизилась до 42 млрд грн

Ігнорування боргів на балансуючому ринку загрожує енергобезпеці – ФРУ ПЕК

Криза на балансуючому ринку електроенергії вже напряму б’є по генеруючих підприємствах і ставить під загрозу стабільність енергосистеми в умовах війни. Про це заявила Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України.

Станом на початок 2026 року заборгованість учасників балансуючого ринку перед НЕК «Укренерго» наблизилась до 42 млрд грн. Водночас сам оператор системи передачі заборгував генеруючим компаніям понад 22 млрд грн. Для підприємств галузі це означає втрату обігових коштів, зрив інвестиційних програм і відкладені ремонти.

У Федерації наголошують, що балансуючий ринок, створений як інструмент оперативного балансування системи, через хронічні неплатежі втратив ринкову логіку. Системна несплата з боку «захищених» споживачів, яких не можна відключати, формує дефіцит коштів у «Укренерго» і блокує розрахунки з генерацією.

Наслідки відчутні не лише у фінансах. Генеруючі компанії змушені працювати в умовах обмеженої ліквідності, оптимізувати витрати та відкладати відновлювальні роботи на тлі постійних атак на енергетичну інфраструктуру.

«Подальше ігнорування проблеми заборгованості на балансуючому ринку створює загрозу не лише фінансовій стійкості підприємств галузі, але й надійності енергопостачання та соціальній стабільності», – наголосив голова Федерації роботодавців ПЕК України Анатолій Татаринов.

У Федерації закликають до комплексних регуляторних рішень – від взаємозаліків боргів до перегляду переліку захищених споживачів – аби зупинити накопичення заборгованості та відновити платіжну дисципліну на балансуючому ринку.

Нагадаємо, у зверненні Всеукраїнської Енергетичної Асамблеї йдеться про те, що заборгованість на балансуючому ринку електроенергії набуває масштабів системної кризи та безпосередньо впливає на стійкість енергосистеми під час війни.